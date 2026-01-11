VTV en Provincia: el “rulo” legal para congelar la tarifa y pagar menos este 2026

Ignacio Hernández
vtv provincia 2026 valores

Confirmado: se viene el tarifazo. A partir del próximo viernes 16 de enero, la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia de Buenos Aires aumenta un 21,8%. Para que te des una idea, verificar un auto estándar pasará a costar casi $100.000.

Pero, si tu oblea vence en marzo, abril, mayo o incluso más adelante, no hace falta que esperes a esa fecha para que te cobren el precio nuevo. Existe una forma de “congelar” el valor actual hoy mismo y ahorrarte casi $20.000 por auto, legalmente y desde tu casa.

El truco: “Pagar hoy, verificar más tarde”

vtv ahorrar provincia de buenos aires

Históricamente, la VTV se pagaba al momento de presentarse en la planta. Bajo esa modalidad, siempre pagás el precio “del día”. Si vas en marzo, pagás con aumento.

Sin embargo, el nuevo Portal de Autogestión (portal.vtv.gba.gob.ar) incorporó en todas las plantas el pago online anticipado.

¿Cuál es la ventaja? El sistema administrativo considera que si el pago ya impactó, la tasa está cancelada. Por lo tanto:

  1. Entrás al sistema hoy.
  2. Sacás turno para cuando te toque (ejemplo: 15 de marzo).
  3. Elegís la opción “Pagar Online” (Mercado Pago, Débito, QR).
  4. Abonás la tarifa actual (pre-aumento).
  5. Listo. Cuando vayas en marzo, tu trámite ya figura “Pagado” y no te pueden cobrar la diferencia retroactiva.

Los números: ¿Cuánto te ahorrás si lo hacés ya?

La diferencia es notable, especialmente si tenés más de un vehículo en la familia o una camioneta. Mirá el cuadro comparativo para entender por qué te conviene agarrar la tarjeta ahora mismo:

CategoríaPrecio HOY (Congelable)Precio desde el 16/01
Motos$31.850$38.801
Autos (hasta 2.500 kg)$79.640$97.057
Pick-ups (+2.500 kg)$143.350$174.604

Paso a paso: Cómo asegurar el precio viejo

  1. Ingresá al Portal: Andá a la web oficial y logueate con tu usuario (o crealo, te pide mail y contraseña).
  2. Mis Vehículos: Seleccioná tu patente.
  3. Reservá Turno: Buscá la fecha que te corresponde (o una cercana si querés adelantar). Recordá que podés verificar hasta 30 días antes de tu vencimiento sin que te cambien el mes de la oblea el año que viene.
  4. El momento de la verdad: Cuando llegues a la instancia de pago, NO elijas “Pago en Planta”. Buscá la opción de Macro Click / Mercado Pago / Pago Online.
  5. Guardá el comprobante: Una vez que el sistema te diga “Pago Aprobado”, descargá el PDF. Ese es tu seguro contra la inflación. Aunque el sistema de la planta se actualice el viernes, vos tenés un comprobante que cancela el valor del trámite. Estás ganándole un 22% a tu dinero en un par de meses, mucho más que un Plazo Fijo.

Más leídas