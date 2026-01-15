Multas Verano 2026: el detalle que muchos pasan por alto y genera infracción en Provincia de Buenos Aires

Con el valor de la Unidad Fija actualizado a $1.807 en enero, un descuido común en el interior del habitáculo puede costarte muy caro. No es la VTV ni el seguro: revisá esto antes de salir a la ruta en la Provincia de Buenos Aires.

El “pasajero” silencioso

La temporada de verano 2026 ya está en marcha y los controles en las rutas de la Provincia de Buenos Aires se han intensificado. Si bien la mayoría de los conductores chequea que la VTV esté vigente y que el seguro esté al día, existe un elemento de seguridad obligatorio que suele quedar “invisible” debajo del asiento o en el baúl y que es motivo frecuente de actas de infracción: el matafuegos.

A diferencia de la licencia de conducir, que tiene una fecha de vencimiento impresa que miramos a menudo, el matafuegos tiene dos vencimientos que confunden a los conductores: la prueba hidráulica del cilindro (cada 5 años) y la carga del extintor (que vence obligatoriamente cada año). Tener el matafuegos “lleno” no es suficiente; si la oblea de carga está vencida, para la Ley de Tránsito es como no tenerlo.

¿De cuánto es la multa hoy?

A partir del 1° de enero de 2026, el valor de la Unidad Fija (UF) en la Provincia de Buenos Aires aumentó a $1.807. Este valor regula todas las infracciones de tránsito y se actualiza en base al precio del litro de nafta premium.

Circular sin el matafuegos, con la carga vencida o sin el sistema de sujeción adecuado dentro del habitáculo se considera una falta que puede sancionarse con multas de entre 30 y 100 UF. Esto se traduce en valores de:

Multa mínima: $54.210

Multa máxima: $180.700

Considerando que la recarga anual de un matafuegos de 1kg ronda los $15.000 a $25.000, el costo de la multa supera ampliamente al del mantenimiento preventivo.

Checklist 2026: Qué más te van a pedir en la ruta

Para evitar tragos amargos en tus vacaciones, asegurate de tener la siguiente documentación y elementos obligatorios, que son el foco de los operativos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía Bonaerense este verano:

VTV al día: Es la infracción más cara. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular vigente puede generar multas de hasta $1.800.000 (1.000 UF). Recordá que el turno confirmado no habilita a circular si la VTV ya está vencida.

Es la infracción más cara. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular vigente puede generar multas de hasta (1.000 UF). Recordá que el turno confirmado si la VTV ya está vencida. Licencia de Conducir Física: Aunque la versión digital en Mi Argentina es válida, se recomienda llevar siempre el plástico físico para evitar problemas de conectividad o validación en rutas alejadas.

Aunque la versión digital en Mi Argentina es válida, se recomienda llevar siempre el plástico físico para evitar problemas de conectividad o validación en rutas alejadas. Seguro Vigente: Podés mostrar el comprobante digital (PDF en el celular), pero asegurate de haberlo descargado antes de salir a la ruta por si te quedás sin señal.

Podés mostrar el comprobante digital (PDF en el celular), pero asegurate de haberlo descargado antes de salir a la ruta por si te quedás sin señal. Juego de Balizas Portátiles: Triangulares y reflectivas.

Triangulares y reflectivas. Patentes legibles: Las chapas patentes deben estar limpias y sin elementos que tapen las letras (como cintas o marcos plásticos gruesos), lo cual es causa de retención de vehículo.