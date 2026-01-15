Multas Verano 2026: el detalle que muchos pasan por alto y genera infracción en Provincia de Buenos Aires

Con el valor de la Unidad Fija actualizado a $1.807 en enero, un descuido común en el interior del habitáculo puede costarte muy caro. No es la VTV ni el seguro: revisá esto antes de salir a la ruta en la Provincia de Buenos Aires.
El “pasajero” silencioso
La temporada de verano 2026 ya está en marcha y los controles en las rutas de la Provincia de Buenos Aires se han intensificado. Si bien la mayoría de los conductores chequea que la VTV esté vigente y que el seguro esté al día, existe un elemento de seguridad obligatorio que suele quedar “invisible” debajo del asiento o en el baúl y que es motivo frecuente de actas de infracción: el matafuegos.
Cuenta DNI en la Costa: el mapa definitivo de descuentos para la segunda quincena de enero
Ver también: Chau descuento TelePASE: el cambio en los peajes de rutas que encarece tu viaje este 2026
A diferencia de la licencia de conducir, que tiene una fecha de vencimiento impresa que miramos a menudo, el matafuegos tiene dos vencimientos que confunden a los conductores: la prueba hidráulica del cilindro (cada 5 años) y la carga del extintor (que vence obligatoriamente cada año). Tener el matafuegos “lleno” no es suficiente; si la oblea de carga está vencida, para la Ley de Tránsito es como no tenerlo.
Ver también: VTV en Provincia de Buenos Aires: el proyecto de ley para eliminar el trámite tras el fuerte aumento de enero 2026
¿De cuánto es la multa hoy?
A partir del 1° de enero de 2026, el valor de la Unidad Fija (UF) en la Provincia de Buenos Aires aumentó a $1.807. Este valor regula todas las infracciones de tránsito y se actualiza en base al precio del litro de nafta premium.
Circular sin el matafuegos, con la carga vencida o sin el sistema de sujeción adecuado dentro del habitáculo se considera una falta que puede sancionarse con multas de entre 30 y 100 UF. Esto se traduce en valores de:
- Multa mínima: $54.210
- Multa máxima: $180.700
Considerando que la recarga anual de un matafuegos de 1kg ronda los $15.000 a $25.000, el costo de la multa supera ampliamente al del mantenimiento preventivo.
Ver también: Adiós a los Peajes: el cambio radical que llega a las rutas bonaerenses en 2026
Checklist 2026: Qué más te van a pedir en la ruta
Para evitar tragos amargos en tus vacaciones, asegurate de tener la siguiente documentación y elementos obligatorios, que son el foco de los operativos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía Bonaerense este verano:
- VTV al día: Es la infracción más cara. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular vigente puede generar multas de hasta $1.800.000 (1.000 UF). Recordá que el turno confirmado no habilita a circular si la VTV ya está vencida.
- Licencia de Conducir Física: Aunque la versión digital en Mi Argentina es válida, se recomienda llevar siempre el plástico físico para evitar problemas de conectividad o validación en rutas alejadas.
- Seguro Vigente: Podés mostrar el comprobante digital (PDF en el celular), pero asegurate de haberlo descargado antes de salir a la ruta por si te quedás sin señal.
- Juego de Balizas Portátiles: Triangulares y reflectivas.
- Patentes legibles: Las chapas patentes deben estar limpias y sin elementos que tapen las letras (como cintas o marcos plásticos gruesos), lo cual es causa de retención de vehículo.
Dato clave: El matafuegos debe ir dentro del habitáculo, al alcance del conductor y sujeto con un soporte metálico. Llevarlo suelto o en el baúl también es motivo de sanción, ya que en caso de accidente se convierte en un proyectil peligroso.