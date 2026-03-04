Cambio de portabilidad: cómo pasarte de compañía sin perder tu número

Si estás evaluando un cambio de portabilidad, hay una buena noticia: en Argentina podés cambiarte de empresa de telefonía móvil y mantener tu número. Este trámite, conocido como portabilidad numérica, se volvió una herramienta práctica para quienes buscan mejor señal, mejores planes o una experiencia más estable, sin el fastidio de avisar a todos un nuevo contacto.

A continuación, una guía clara y útil para entender cómo funciona, cuánto suele demorar y qué conviene revisar antes de iniciar el proceso.

Qué es la portabilidad numérica y por qué puede convenirte

La portabilidad numérica es el mecanismo que permite migrar tu línea de una compañía a otra sin cambiar el número. En la práctica, esto le da al usuario más libertad para elegir el servicio que mejor se adapta a su rutina.

Algunos motivos frecuentes para hacer un cambio incluyen:

Mejor cobertura en casa, trabajo o zonas donde viajás.

en casa, trabajo o zonas donde viajás. Planes más convenientes , con más gigas o beneficios extra.

, con más gigas o beneficios extra. Mejor experiencia de datos móviles , especialmente para videollamadas, mapas o streaming.

, especialmente para videollamadas, mapas o streaming. Atención al cliente y canales digitales más ágiles.

No se trata solo de pagar menos: muchas veces el diferencial está en la calidad real del servicio día a día.

¿Cómo se hace un cambio de portabilidad?

El proceso es bastante simple y, en la mayoría de los casos, se puede iniciar online. Aunque cada empresa tiene su flujo, el esquema general suele ser similar:

1) Tener la línea activa y a tu nombre

Para portarte, la línea debe estar activa. Además, conviene que los datos del titular estén correctos. Si la línea está a nombre de otra persona, suele ser necesario regularizar la titularidad antes.

2) Reunir la información básica

Normalmente te pedirán datos como DNI del titular, número a portar y algunos datos de contacto. En líneas prepagas, el requisito suele ser el mismo: que la línea esté activa y el usuario pueda validarla.

3) Iniciar la solicitud con la compañía a la que querés pasarte

Ahí es donde realizás el cambio de portabilidad. En general, te van guiando para cargar datos, validar identidad y coordinar la entrega o activación del chip/eSIM.

4) Activación y ventana de cambio

En algún momento se realiza la “migración” técnica. Puede haber una interrupción breve del servicio mientras se completa el traspaso, algo normal del proceso.

Cuánto tarda y qué pasa con tu línea durante el cambio

Los tiempos pueden variar según el caso, pero lo habitual es que el trámite se complete en un período relativamente corto. Lo importante es saber que:

Conservás tu número .

. Podés tener un lapso de corte breve (minutos u horas) al momento del traspaso.

(minutos u horas) al momento del traspaso. Si tenías un chip anterior, en general deja de funcionar cuando se activa el nuevo (o cuando la eSIM queda operativa).

Para evitar complicaciones, conviene iniciar el trámite en un momento del día en el que no dependas al 100% del teléfono (por ejemplo, si estás esperando una llamada importante por trabajo).

Qué revisar antes de solicitar la portabilidad

Antes de avanzar con el trámite, hay algunos chequeos simples que ayudan a que todo sea más fluido y a que tu elección tenga sentido a mediano plazo.

Cobertura y calidad en tus zonas clave

No alcanza con que “ande bien en general”. Pensá en tus puntos críticos:

tu casa (especialmente interiores),

tu trabajo/estudio,

el trayecto diario,

lugares que visitás seguido.

Si usás datos móviles, fijate también la estabilidad, no solo la “velocidad máxima”.

Tipo de plan: qué consumís de verdad

A veces se paga de más por cosas que no se usan. Revisá:

cuántos gigas consumís por mes,

si usás llamadas tradicionales o casi todo va por apps,

si necesitás roaming regional,

si te sirven beneficios como packs de entretenimiento o descuentos.

Chip físico o eSIM

Si tu teléfono soporta eSIM, el cambio puede ser más cómodo. En modelos sin eSIM, el chip físico es lo más común y suele requerir entrega o retiro.

Facturación y condiciones del servicio anterior

Si tenés plan con factura, revisá si hay:

saldo pendiente,

equipos en cuotas,

servicios asociados.

Esto no siempre impide portarte, pero es mejor evitar sorpresas.

Consejos para que el cambio salga sin dolores de cabeza

Hacé backup de contactos y chats (por precaución, aunque el número se mantiene).

(por precaución, aunque el número se mantiene). Verificá que tu línea esté registrada y con datos correctos del titular.

y con datos correctos del titular. Si usás autenticación en dos pasos (bancos, redes, etc.), asegurate de tener acceso alternativo durante el momento de la migración.

Guardá el comprobante o número de gestión del trámite, por si necesitás seguimiento.

Elegí un plan pensando en el uso real: más gigas no siempre significa mejor experiencia si la conectividad no acompaña.

Portabilidad como oportunidad: elegir mejor servicio y mejores beneficios

La posibilidad de mantener tu número hace que cambiar de compañía sea mucho más simple que antes. Un cambio de portabilidad bien planificado puede ayudarte a mejorar la experiencia diaria: desde navegar con más estabilidad hasta aprovechar un plan que encaje mejor con tu rutina.

La clave está en comparar con criterio (cobertura real + hábitos de consumo) y hacer el trámite con tiempo, evitando momentos críticos. Con eso, el cambio suele ser rápido, y el resultado se nota donde importa: en el uso cotidiano del celular.