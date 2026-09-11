Cómo cambiar la contraseña del WiFi desde el celular: Personal, Movistar y Claro

Cambiar la contraseña del WiFi desde el celular es una de las formas más rápidas de recuperar el control de una red cuando la clave quedó demasiado difundida, aparecen dispositivos desconocidos o simplemente querés mejorar la seguridad. El procedimiento no es idéntico en Personal, Claro y Movistar, porque cada empresa administra sus equipos de una manera diferente.

Antes de modificar nada, asegurate de conocer la contraseña actual o de tener acceso al módem. Cuando guardes la nueva clave, todos los dispositivos conectados se desconectarán y tendrás que ingresar la contraseña nueva en celulares, televisores, notebooks, cámaras y cualquier otro equipo. Si sólo olvidaste la clave y no querés cambiarla, también podés revisar cómo ver la contraseña del WiFi desde el celular.

Cómo cambiar la contraseña del WiFi de Personal desde el celular

Personal permite hacer el cambio directamente desde Mi Personal, tanto en la aplicación como en la web. La ruta que informa actualmente la compañía es:

Ingresá a Mi Personal con tu cuenta. Elegí el servicio de Internet del hogar. Entrá en Mi WiFi. Seleccioná Administrar mi red > Editar. Cambiá el nombre de la red si querés y escribí la nueva contraseña. Guardá los cambios.

Personal advierte que, después de modificar la clave, hay que volver a configurar todos los equipos conectados. El procedimiento está publicado en la sección oficial de Internet Hogar de Personal y en su Centro de Ayuda.

Cómo cambiar la clave del WiFi de Claro desde Mi Claro

En Claro la gestión se realiza desde Mi Claro. Después de iniciar sesión con correo y contraseña, buscá la opción Configurar WiFi. Allí se pueden consultar el nombre de la red, la clave y el método de seguridad, además de modificar los datos.

Después de cambiar la clave, todos los dispositivos deben volver a conectarse con la contraseña nueva.

Claro hace una aclaración particular para algunos equipos: si las redes de 2,4 GHz y 5 GHz están separadas, puede ser necesario unificarlas antes de habilitar la modificación. Al hacerlo, queda un único nombre de red y el módem decide automáticamente qué banda conviene usar para cada dispositivo.

La compañía también recomienda evitar determinados caracteres especiales o espacios cuando el equipo presenta incompatibilidades. Las instrucciones actualizadas están en la página oficial Cómo cambio la clave del WiFi de Claro.

Cómo cambiar la contraseña del WiFi de Movistar con el celular

En los routers de fibra más recientes de Movistar se puede ingresar al panel del equipo desde el navegador del teléfono. Para hacerlo, el celular debe estar conectado a ese WiFi.

Abrí Chrome, Safari u otro navegador. Escribí http://192.168.1.1 en la barra de direcciones. Ingresá la contraseña indicada en la etiqueta del router como “Datos de acceso al equipo”. Buscá la sección WiFi, WLAN o configuración inalámbrica. Cambiá la contraseña de la red y guardá.

Movistar confirma ese acceso local en el manual del Router WiFi 6 Plus. Los nombres de los menús pueden variar según el modelo, por lo que conviene seguir la denominación que aparece en tu equipo. La guía oficial está publicada en el Centro de Ayuda de Movistar Argentina.

Si habías personalizado la contraseña y ya no la recordás, la ayuda oficial de Movistar indica que puede ser necesario resetear el módem y volver a conectarse con el nombre de red y la clave originales impresos en la etiqueta. El reset devuelve el equipo a sus valores de fábrica, por lo que no conviene hacerlo si todavía podés entrar al panel.

Qué contraseña conviene usar para el WiFi

Una buena clave no tiene que ser imposible de recordar, pero sí difícil de adivinar. Para una red doméstica conviene usar al menos 12 caracteres y evitar información obvia como nombres, direcciones, DNI, fechas de nacimiento o secuencias como 12345678.

Usá una combinación larga de palabras, letras y números .

. Si el módem lo admite, agregá símbolos.

No reutilices la contraseña del correo, banco o redes sociales.

Evitá compartirla públicamente mediante fotos o capturas.

Si necesitás dar acceso frecuente a visitas, verificá si tu router permite crear una red de invitados.

En el caso específico de equipos Claro que adviertan problemas con caracteres especiales, respetá las limitaciones indicadas por el proveedor y compensá usando una contraseña más larga.

Qué pasa después de cambiar la contraseña

En cuanto el router aplica el cambio, es normal que el propio celular pierda la conexión. Abrí nuevamente la lista de redes WiFi, elegí la red de tu casa y escribí la nueva clave. Después repetí el proceso en cada dispositivo.

Si un equipo insiste en conectarse con la contraseña anterior, seleccioná “Olvidar esta red” y volvé a configurarla desde cero. Esto elimina las credenciales guardadas y evita que el dispositivo intente autenticarse automáticamente con la clave vieja.

¿Hay que cambiar también la contraseña de 2,4 GHz y 5 GHz?

Depende de cómo esté configurado el módem. Algunos routers usan un solo nombre y una sola contraseña para ambas bandas; otros permiten mantener redes separadas. Si ves dos redes diferentes, revisá si el panel ofrece claves independientes y asegurate de modificar las que realmente uses.

Los routers modernos suelen preferir una red unificada porque pueden mover automáticamente cada dispositivo entre 2,4 GHz —más alcance— y 5 GHz —más velocidad a distancias cortas—.

Cuándo conviene cambiar la clave del WiFi

No hace falta modificarla todas las semanas. Sí conviene hacerlo cuando detectás equipos que no reconocés, compartiste la contraseña con demasiadas personas, un huésped ya no necesita acceso o sospechás que alguien se conectó sin permiso.

En Personal y Claro, la autogestión desde el celular simplifica mucho el proceso. En Movistar, el acceso local al router ofrece una alternativa directa. En los tres casos, el punto clave es guardar la nueva contraseña antes de confirmar el cambio y tener presente que será necesario reconectar cada dispositivo del hogar.