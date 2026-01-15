Cambia el impuesto automotor de ARBA: cómo pagar menos con el nuevo sistema este 2026

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó una modificación histórica en la forma de cobrar la patente para este 2026. Si tenés un vehículo radicado en la Provincia, el sistema de cinco vencimientos anuales ha quedado atrás. A partir de ahora, el pago se mensualiza y las fechas de vencimiento se mueven en el calendario.

Este cambio busca aliviar el bolsillo de los contribuyentes al dividir la carga financiera en más tramos, pero también exige estar más atentos para no perder los beneficios por buen cumplimiento. A continuación, te explicamos en detalle cómo funciona el nuevo esquema, cuándo vencen las cuotas y qué debés hacer para pagar menos impuesto este año.

De 5 a 10 cuotas: así es el nuevo sistema mensual

La novedad más importante de la Ley Impositiva 2026 es la transición de 5 a 10 cuotas mensuales. Históricamente, la patente se pagaba en meses impares (enero, marzo, mayo, etc.). Este año, el calendario se ha reestructurado para comenzar más tarde y extenderse a lo largo del año.

El dato clave: No habrá vencimiento de Patente en enero ni en febrero. La primera cuota (y el pago anual) recién vencerá en marzo. Esto da un respiro financiero durante el verano, pero implica que desde el tercer mes del año tendrás un vencimiento de patente prácticamente todos los meses hasta diciembre.

Cómo pagar menos: Bonificaciones confirmadas

A pesar de la inflación y los ajustes fiscales, ARBA mantiene vigentes los incentivos para los contribuyentes cumplidores. Existen dos estrategias concretas para reducir el monto final a pagar:

Pago Anual (El mayor ahorro): Si decidís cancelar todo el impuesto del año en un solo pago, accedés a una bonificación del 15% . Para obtener este descuento, debés realizar el pago antes del vencimiento de la primera cuota (10 de marzo) y no registrar deudas de años anteriores.

Si decidís cancelar todo el impuesto del año en un solo pago, accedés a una . Para obtener este descuento, debés realizar el pago antes del vencimiento de la primera cuota (10 de marzo) y no registrar deudas de años anteriores. Pago en cuotas (Bonificación por cumplimiento): Si preferís pagar mes a mes, podés obtener un 10% de descuento en cada cuota. El requisito fundamental es pagar en término (antes de la fecha de vencimiento). Adherirte al débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito es la forma más segura de garantizar este beneficio y evitar olvidos que te hagan perder el descuento.

Importante: Estos beneficios aplican sobre el total del impuesto siempre que no tengas deuda exigible de períodos anteriores. Si debés patentes viejas, es recomendable regularizarlas antes de marzo para no perder estos descuentos en el ciclo 2026.

Calendario de Vencimientos ARBA 2026

Agendá estas fechas para evitar recargos e intereses. El cronograma oficial para el Impuesto Automotor es el siguiente:

Cuota 1 y Pago Anual: 10 de marzo

10 de marzo Cuota 2: 9 de abril

9 de abril Cuota 3: 7 de mayo

7 de mayo Cuota 4: 9 de junio

9 de junio Cuota 5: 8 de julio

8 de julio Cuota 6: 11 de agosto

11 de agosto Cuota 7: 10 de septiembre

10 de septiembre Cuota 8: 9 de octubre

9 de octubre Cuota 9: 10 de noviembre

10 de noviembre Cuota 10: 10 de diciembre

¿Bajó el impuesto? Nuevas alícuotas y topes

Además del cambio en las cuotas, la Ley Impositiva 2026 trajo una reducción en las alícuotas para la mayoría del parque automotor. Se redujeron los tramos de valuación y las tasas bajaron, ubicándose entre el 1% y el 4% (anteriormente llegaban hasta el 5%).

Según estimaciones oficiales, esto implica que el 75% de los propietarios verá una disminución nominal en el impuesto comparado con lo que pagaron el año anterior, o actualizaciones por debajo de la inflación. Sin embargo, para los vehículos de alta gama, la carga tributaria podría mantenerse o ajustarse acorde a su valuación de mercado actual.

Paso a paso: Cómo descargar tu boleta

Para conocer el monto exacto que vas a pagar y preparar tu bolsillo para marzo, el trámite sigue siendo 100% digital: