VTV en provincia de Buenos Aires: el proyecto de ley para eliminar el trámite tras el fuerte aumento de enero 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) ha vuelto al centro de la tormenta política en la provincia de Buenos Aires. Tras la oficialización de un nuevo cuadro tarifario que llevará el costo del trámite a casi $100 mil a partir del 16 de enero de 2026, el diputado provincial Andrés De Leo (Somos Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para derogar definitivamente la obligatoriedad de esta revisión mecánica en territorio bonaerense.

Esta iniciativa legislativa se suma a la creciente presión de otros bloques, como el de La Libertad Avanza, donde el diputado Francisco Adorni también cuestionó la estructura actual, proponiendo al menos la descentralización del sistema para permitir que talleres privados y concesionarias realicen los controles, rompiendo el monopolio de las actuales plantas verificadoras.

Los argumentos detrás del pedido de eliminación

El proyecto impulsado por De Leo no solo se fundamenta en el impacto económico sobre el bolsillo de los ciudadanos, sino en una serie de datos estadísticos que cuestionan la eficiencia real del sistema vigente desde 1996. Entre los puntos principales destacan:

Baja incidencia en accidentes: El legislador sostiene que los desperfectos mecánicos explican menos del 1% de los siniestros viales en la provincia, siendo el error humano y el mal estado de la infraestructura las causas predominantes.

El legislador sostiene que los desperfectos mecánicos explican menos del de los siniestros viales en la provincia, siendo el error humano y el mal estado de la infraestructura las causas predominantes. Contradicción vial: Se cuestiona la exigencia de un estado vehicular óptimo cuando una gran parte de las rutas provinciales presentan baches, falta de señalización y deterioro avanzado.

Se cuestiona la exigencia de un estado vehicular óptimo cuando una gran parte de las rutas provinciales presentan baches, falta de señalización y deterioro avanzado. Recaudación millonaria: El proyecto califica al sistema como una “caja recaudadora”. Según estimaciones del diputado, solo en ciudades como Bahía Blanca el sistema retirará de los contribuyentes unos 10.000 millones de pesos durante el 2026.

El proyecto califica al sistema como una “caja recaudadora”. Según estimaciones del diputado, solo en ciudades como Bahía Blanca el sistema retirará de los contribuyentes unos durante el 2026. Unificación nacional: La propuesta sugiere que el control estatal se rija directamente por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, eliminando la estructura burocrática adicional de la provincia.

El nuevo aumento de enero 2026: ¿Cuánto costará?

La polémica se reavivó tras la publicación de la Resolución 369/2025 del Ministerio de Transporte bonaerense. El incremento, fijado en un 21,8%, responde a la actualización salarial de los operarios de SMATA, ya que la tarifa básica equivale por contrato al 7% del sueldo de un operario categoría 1.

A partir del viernes 16 de enero, los valores oficiales en las plantas de la provincia serán:

Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $97.057,65

$97.057,65 Motos: $38.801,03

$38.801,03 Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64

$174.604,64 Remolques y acoplados livianos: $58.201,54

$58.201,54 Remolques y acoplados pesados: $87.302,33

Qué dice el Gobierno de la Provincia

Desde la gestión de Axel Kicillof, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó anteriormente como “temeraria” la idea de eliminar la VTV. El Ejecutivo sostiene que el control es una herramienta indispensable para garantizar la seguridad vial y que, si bien el sistema es perfectible y puede discutirse su modernización, su eliminación dejaría a los conductores sin un estándar mínimo de seguridad técnica para circular por los caminos bonaerenses.

El futuro del trámite: ¿Se puede dejar de hacer?

Por el momento, y a pesar de los proyectos de ley en danza, la VTV sigue siendo obligatoria. Circular sin la oblea vigente o con el comprobante vencido conlleva multas graves que, con la actualización de las Unidades Fijas (UF) de enero, pueden superar los $150.000.

Aquellos conductores cuya patente finalice en 2 tienen el vencimiento durante el mes de febrero, mientras que enero se reserva para quienes tienen el trámite vencido o deben realizarlo por primera vez.