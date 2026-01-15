Cuenta DNI en la Costa: el mapa definitivo de descuentos para la segunda quincena de enero

La segunda quincena de enero ya comenzó y, para miles de familias bonaerenses que disfrutan de la Costa Atlántica, la Cuenta DNI se ha convertido en la herramienta indispensable para blindar el bolsillo. Con precios que exigen planificación, el Banco Provincia mantiene activa una batería de beneficios específicos para el “Modo Verano” que pueden significar un ahorro mensual superior a los $200.000 por grupo familiar si se aprovechan al máximo los topes de reintegro.

A diferencia de otros años, la estrategia 2026 se centra en gastronomía y paradores con topes renovados semanalmente. A continuación, la guía detallada para exprimir cada beneficio desde hoy hasta el 31 de enero.

Gastronomía: el descuento estrella de la temporada

Es el rubro más fuerte de este verano. La billetera digital ofrece un 25% de ahorro todos los días en locales gastronómicos adheridos. Lo interesante de esta segunda quincena es el tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca.

Esto significa que si una familia cena un sábado en una hamburguesería adherida y el martes siguiente merienda en una cafetería de otra marca participante, los topes corren por separado, multiplicando la capacidad de ahorro.

Marcas destacadas en la Costa: El beneficio aplica en clásicos indiscutidos de Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa, incluyendo:

Manolo (Restaurante y churrería)

(Restaurante y churrería) Atalaya (Parador y medialunas)

(Parador y medialunas) Chichilo (Pescados y mariscos)

(Pescados y mariscos) La Fonte de Oro

Havanna y Balcarce

y Heladerías: Lucciano’s y Freddo

Balnearios y Paradores: 25% de ahorro diario

Para quienes alquilan carpa o sombrilla por día, o consumen en los chiringuitos de playa, el beneficio es idéntico al de gastronomía: 25% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanal por persona.

Este descuento es clave para aliviar el gasto de “sombra” en playas de Mar del Plata (como Torreón del Monje o Mute), Miramar (Pepe’s), Monte Hermoso y el Partido de la Costa.

Combustible y ruta: YPF Full y Confiterías

Para quienes viajan en esta quincena o planean el regreso, hay dos datos vitales:

YPF Full: Hay un 25% de descuento en las tiendas Full (gastronomía y kiosco, no combustible) los sábados y domingos . El tope de reintegro es de $8.000 por semana . Ideal para el desayuno en ruta o la parada técnica.

Hay un en las tiendas Full (gastronomía y kiosco, no combustible) los . El tope de reintegro es de . Ideal para el desayuno en ruta o la parada técnica. Paradores de Ruta: Locales icónicos como Atalaya o Minotauro (en Ruta 2) entran en el rubro gastronomía/marcas destacadas, aplicando el 25% de descuento diario.

Comercios de Barrio y Carnicerías: la compra del súper

Si alquilaste casa o departamento, cocinar es la mejor forma de cuidar el presupuesto. El esquema para abastecerse en la Costa durante enero sigue este calendario:

Comercios de cercanía (Almacenes y dietéticas): 20% de descuento los viernes en locales adheridos. Tope semanal de $5.000 por persona.

los viernes en locales adheridos. Tope semanal de $5.000 por persona. Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Atención a este punto. El descuento aplica los viernes . Es fundamental planificar el asado del fin de semana para comprarlo ese día. El tope de reintegro es de $5.000 por semana por persona.

Atención a este punto. El aplica los . Es fundamental planificar el asado del fin de semana para comprarlo ese día. El tope de reintegro es de $5.000 por semana por persona. Ferias y Mercados Bonaerenses: Si encontrás una feria en tu localidad balnearia, aprovechala. Ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $5.000.

Estrategia familiar: cómo multiplicar los reintegros

El “truco” para que los números cierren es recordar que los topes son por persona, no por cuenta familiar. Un grupo familiar tipo (dos adultos y un adolescente mayor de 13 años con Cuenta DNI Adolescente) puede triplicar los márgenes de ahorro.

Ejemplo práctico para una cena: Si la cuenta total es de $45.000, conviene dividir el pago en tres partes de $15.000 utilizando las tres aplicaciones. De esta forma, cada integrante recibe su reintegro de $3.750 (25%), sumando un ahorro total en la mesa de $11.250 en una sola comida, sin superar el tope individual de ninguno.

Importante: Verificá antes de pagar

Aunque la adhesión es masiva, la recomendación de oro es preguntar siempre antes de consumir: “¿Cobran con Cuenta DNI?”. Además, recordá que para que aplique el descuento debés pagar exclusivamente desde la aplicación (con QR o Clave DNI) y tener saldo suficiente en cuenta si usás tarjeta de débito, o dinero en cuenta.