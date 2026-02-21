Calendario Nacional de Vacunación 2026: Las dosis obligatorias para la vuelta a clases y un cambio clave en la Triple Viral

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina —previsto para el lunes 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires y jurisdicciones aliadas—, el Ministerio de Salud de la Nación ha intensificado el llamado a las familias para completar los esquemas de vacunación. Este año, el calendario presenta una novedad fundamental: una actualización en la aplicación de la Triple Viral que busca acortar los tiempos de susceptibilidad de los niños ante enfermedades como el sarampión.

Mantener las vacunas al día no es solo un requisito administrativo escolar, sino la herramienta más efectiva para evitar brotes en las aulas y proteger a la comunidad educativa en un contexto donde las tasas de cobertura han mostrado descensos preocupantes en los últimos años.

Ingreso Escolar: qué vacunas deben tener los niños de 5 y 6 años

Para los niños y niñas que inician el nivel primario (nacidos en 2021), el esquema obligatorio incluye cuatro refuerzos esenciales que consolidan la inmunidad otorgada por las dosis aplicadas durante el primer año de vida:

Triple Bacteriana Celular : Protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (coqueluche).

: Protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (coqueluche). Triple Viral : Segunda dosis contra sarampión, rubéola y paperas. Nota importante : Solo para aquellos nacidos antes del 1° de julio de 2024 que no hayan recibido el refuerzo adelantado.

: Segunda dosis contra sarampión, rubéola y paperas. : Solo para aquellos nacidos antes del 1° de julio de 2024 que no hayan recibido el refuerzo adelantado. Polio (IPV) : Refuerzo de la vacuna antipoliomielítica inactivada para mantener la erradicación de la enfermedad.

: Refuerzo de la vacuna antipoliomielítica inactivada para mantener la erradicación de la enfermedad. Varicela: Segunda dosis obligatoria para prevenir complicaciones y brotes escolares.

El cambio clave de 2026: adelanto de la Triple Viral

A partir del 1° de enero de 2026, rige una modificación estratégica en el calendario. Para los niños nacidos desde el 1° de julio de 2024 en adelante, la segunda dosis de la Triple Viral ya no se aplica a los 5 años, sino que se adelanta a los 15-18 meses. El objetivo de las autoridades sanitarias es garantizar una inmunidad efectiva a edades más tempranas, minimizando el riesgo ante la reaparición de casos de sarampión en la región.

Adolescencia: el refuerzo de los 11 años

El ingreso a la secundaria también requiere una actualización del carnet de vacunación. A esta edad, las dosis están orientadas a fortalecer la protección en una etapa de mayor interacción social y autonomía:

Triple Bacteriana Acelular (dTpa) : Refuerzo contra difteria, tétanos y tos convulsa.

: Refuerzo contra difteria, tétanos y tos convulsa. Meningococo (ACWY) : Dosis única que previene la meningitis y la sepsis por meningococo.

: Dosis única que previene la meningitis y la sepsis por meningococo. VPH (Virus del Papiloma Humano) : Protege contra virus que causan diversos tipos de cáncer (como el de cuello uterino). El esquema actual puede ser de una o dos dosis según la indicación médica.

: Protege contra virus que causan diversos tipos de cáncer (como el de cuello uterino). El esquema actual puede ser de una o dos dosis según la indicación médica. Fiebre Amarilla: Solo para residentes o viajeros a zonas de riesgo (como Misiones, Formosa y partes de Chaco, Salta, Jujuy y Corrientes).

Vacunación en el embarazo: protección desde el inicio

El calendario 2026 también consolida la protección del recién nacido a través de la inmunización materna. Se destaca la vigencia de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), clave para prevenir la bronquiolitis grave en bebés, la cual debe aplicarse entre las semanas 32 y 36,6 de gestación. Además, las embarazadas deben contar con la Antigripal (en cualquier trimestre) y la Triple Bacteriana Acelular a partir de la semana 20.

Información útil para padres y tutores

Todas las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas y obligatorias en todos los centros de salud y hospitales públicos de la Argentina. No se requiere orden médica para su aplicación; basta con presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y, preferentemente, el carnet de vacunación para que el personal de salud pueda registrar las dosis y verificar si falta algún refuerzo de años anteriores.