Calendario escolar 2026: ¿Cuándo empiezan las clases en provincia de Buenos Aires, CABA y el resto de las provincias?

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina ya es una realidad confirmada por el Consejo Federal de Educación y las carteras educativas de cada jurisdicción. Con el objetivo de cumplir con los 190 días de clases efectivos, el cronograma presenta un inicio escalonado que comenzará a mediados de febrero y se extenderá hasta los primeros días de marzo, dependiendo de cada provincia.

Para las familias, esta información es el punto de partida para organizar la compra de útiles, uniformes y, fundamentalmente, la logística del hogar tras el receso de verano. A continuación, detallamos las fechas clave por jurisdicción.

Quiénes arrancan primero: el inicio en febrero

Santiago del Estero se posiciona como la primera provincia en abrir las puertas de sus escuelas, con el inicio de clases pactado para el miércoles 18 de febrero. A este arranque temprano le seguirá un grupo de provincias que retomarán la actividad durante la última semana de febrero:

18 de febrero: Santiago del Estero.

Santiago del Estero. 23 de febrero: Chubut, Jujuy y San Luis.

Chubut, Jujuy y San Luis. 24 de febrero: Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego. 25 de febrero: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, el 25 de febrero comenzarán los niveles Inicial y Primario, mientras que el nivel Secundario iniciará formalmente el lunes 2 de marzo.

El inicio general: lunes 2 de marzo

La mayoría de los distritos del país, incluida la Provincia de Buenos Aires, han unificado su fecha de inicio para el lunes 2 de marzo de 2026. Esta fecha funciona como el gran “regreso a las aulas” a nivel nacional para:

Provincia de Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

La Pampa

La Rioja

Misiones

Río Negro

Salta

San Juan

Santa Fe

Tucumán

Vacaciones de invierno: las tres franjas de julio

El receso invernal de 2026 también está definido y se distribuirá en tres bloques de dos semanas para evitar el colapso de los servicios turísticos y adaptarse a las condiciones climáticas regionales:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Del 20 al 31 de julio: Provincia de Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

Cierre del ciclo lectivo 2026

Para quienes ya están pensando en el descanso de fin de año, el calendario estipula que la mayoría de las provincias finalizarán sus clases entre el 18 y el 23 de diciembre. CABA será una de las primeras en cerrar el 18 de diciembre, mientras que la Provincia de Buenos Aires lo hará el 22 de diciembre y La Pampa extenderá su ciclo hasta el 23 de diciembre.

Es importante recordar que estas fechas corresponden al período de clases regulares. Los alumnos que adeuden materias o deban asistir a instancias de intensificación suelen tener fechas específicas durante las últimas semanas de diciembre y la segunda quincena de febrero.