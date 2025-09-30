Calendario Escolar 2025: fechas de finalización de clases en cada provincia

El ciclo lectivo es uno de los pilares de la organización familiar y social en Argentina. Conocer las fechas de finalización de las clases permite a las familias anticipar las vacaciones, coordinar agendas laborales y planificar actividades recreativas durante el receso de verano. La Secretaría de Educación difundió el calendario escolar oficial, que establece el cierre del ciclo lectivo 2025 en todo el país.

La exigencia de los 190 días de clases

El Consejo Federal de Educación dispuso que todas las jurisdicciones deben garantizar un mínimo de 190 días de clases. Para cumplir con este objetivo, la finalización del ciclo lectivo 2025 se distribuye en diferentes fechas, que van desde el 12 hasta el 26 de diciembre, según la provincia.

Cuándo terminan las clases 2025, provincia por provincia

12 de diciembre

Catamarca

Jujuy

Santa Fe

18 de diciembre

Santa Cruz

19 de diciembre

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

La Rioja

Mendoza

Neuquén

Río Negro

San Juan

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

22 de diciembre

Buenos Aires

Misiones

Salta

26 de diciembre