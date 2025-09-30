Calendario Escolar 2025: fechas de finalización de clases en cada provincia

El ciclo lectivo es uno de los pilares de la organización familiar y social en Argentina. Conocer las fechas de finalización de las clases permite a las familias anticipar las vacaciones, coordinar agendas laborales y planificar actividades recreativas durante el receso de verano. La Secretaría de Educación difundió el calendario escolar oficial, que establece el cierre del ciclo lectivo 2025 en todo el país.
La exigencia de los 190 días de clases
El Consejo Federal de Educación dispuso que todas las jurisdicciones deben garantizar un mínimo de 190 días de clases. Para cumplir con este objetivo, la finalización del ciclo lectivo 2025 se distribuye en diferentes fechas, que van desde el 12 hasta el 26 de diciembre, según la provincia.
Cuándo terminan las clases 2025, provincia por provincia
12 de diciembre
- Catamarca
- Jujuy
- Santa Fe
18 de diciembre
- Santa Cruz
19 de diciembre
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
- Chaco
- Chubut
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- La Rioja
- Mendoza
- Neuquén
- Río Negro
- San Juan
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego
22 de diciembre
- Buenos Aires
- Misiones
- Salta
26 de diciembre
- La Pampa