Calendario de pagos IPS: Fechas de cobro confirmadas para jubilados y pensionados bonaerenses

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires ha oficializado el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de febrero de 2026. Los beneficiarios del sistema previsional bonaerense podrán percibir sus jubilaciones y pensiones durante las últimas jornadas de este mes, siguiendo el esquema habitual que divide a los beneficiarios según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cronograma oficial de pagos: febrero 2026

El pago de los haberes se realizará de forma desdoblada en dos jornadas consecutivas para garantizar el orden en las sucursales bancarias y evitar aglomeraciones.

Jueves 26 de febrero:

Jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Beneficiarios de pensiones sociales no contributivas, sin importar la terminación de su DNI.

Viernes 27 de febrero:

Jubilados y pensionados con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Es importante destacar que el plazo para cobrar por ventanilla en las sucursales del Banco Provincia se extiende hasta el 27 de marzo de 2026. Pasada esa fecha, los haberes no cobrados regresan al organismo y el beneficiario debe realizar un trámite de rehabilitación de haberes.

Aumentos y bonos: ¿Qué se sabe para este mes?

Para este período de febrero, el IPS mantiene la actualización de los haberes mínimos que fueron ajustados al inicio del año. El haber mínimo jubilatorio y las pensiones sociales han experimentado un refuerzo para intentar mitigar el impacto del costo de vida en la canasta básica de los jubilados.

Los beneficiarios de las Pensiones Sociales No Contributivas y aquellos que perciben la Ley 10.205 verán reflejado el monto actualizado en sus recibos de haberes digitales. Los recibos pueden consultarse y descargarse a través de la plataforma oficial de “Mi IPS” utilizando el CUIL y la clave de seguridad social.

Trámites digitales y fe de vida

El IPS recuerda que el sistema de Fe de Vida (Supervivencia) se encuentra digitalizado en su gran mayoría gracias a los convenios con el Registro de las Personas y las entidades bancarias. Sin embargo, se recomienda a los beneficiarios que cobran por primera vez o que han tenido cambios en su situación de revista, verificar en su banco si deben realizar alguna acción presencial para habilitar el cobro.

Para agilizar las gestiones, el organismo mantiene operativos sus canales no presenciales:

Recibos de haberes: Disponibles en el portal de Autogestión del IPS.

Disponibles en el portal de Autogestión del IPS. Consultas: A través de la línea de atención gratuita 148 o mediante las redes sociales oficiales del Instituto.

A través de la línea de atención gratuita 148 o mediante las redes sociales oficiales del Instituto. Centros de Atención Previsional (CAP): Aquellos que requieran atención presencial en el interior de la provincia deben solicitar turno previo a través de la web oficial.

Recomendaciones de seguridad bancaria

Ante la circulación de estafas virtuales que suelen incrementarse en fechas de cobro, el IPS y el Banco Provincia advierten: