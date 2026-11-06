Calendario anses de noviembre: las fechas de cobro confirmadas para los vouchers educativos de colegios privados

Si tenés hijos en colegio privado y contás con la ayuda escolar del Gobierno, esta semana hay novedades cruciales sobre la acreditación de los fondos.

La Secretaría de Educación y la ANSES confirmaron la fecha exacta de pago del voucher educativo para el mes de noviembre.

Fechas de cobro confirmadas: cuándo se acredita el beneficio

La acreditación del subsidio escolar se realizará a mediados de mes según la modalidad de cobro elegida por cada titular:

Jueves 12 de noviembre: cobran de forma anticipada quienes reciben el beneficio a través de Mercado Pago .

cobran de forma anticipada quienes reciben el beneficio a través de . Viernes 13 de noviembre: cobro general para el resto de los beneficiarios mediante cuenta bancaria y sistema ANSES.

Flexibilización de controles y suspensión de causales de baja

A través de la Resolución 505/2026, el Ministerio de Capital Humano introdujo modificaciones operativas clave para este ciclo lectivo.

La normativa suspendió durante todo 2026 la exigencia de las certificaciones mensuales que debían emitir las instituciones educativas.

Además, se dio de baja temporalmente la causal de suspensión por cuotas impagas, garantizando que ningún alumno pierda la ayuda por demoras administrativas.

Requisitos y alcance del programa de asistencia escolar

El beneficio está destinado a acompañar a las familias cuyos hijos cursan los niveles inicial, primario y secundario:

Edad límite: niños y adolescentes de hasta 18 años .

niños y adolescentes de . Tipo de escuela: instituciones privadas con al menos 75% de aporte o subvención estatal .

instituciones privadas con al menos . Tope de ingresos: el grupo familiar no debió superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles al momento del registro.

Próxima convocatoria e inscripción de nuevos beneficiarios

Desde la Secretaría de Educación recordaron que actualmente el formulario de inscripción se encuentra cerrado.

Los pagos de noviembre corresponden exclusivamente a las familias que ya se encontraban adjudicadas en el sistema.

La reapertura de la inscripción para sumar nuevos estudiantes será anunciada oficialmente a comienzos del próximo año.