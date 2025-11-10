Calendario 2026: los feriados y días no laborables que se esperan para el próximo año

A medida que se acerca el cierre de 2025, crece la expectativa por conocer cómo quedará conformado el calendario de feriados nacionales y días no laborables de 2026, una información clave tanto para quienes planifican descansos y viajes como para los sectores vinculados al turismo y la actividad económica.

El primer feriado del año

El primer feriado de 2026 será el jueves 1° de enero, Día de Año Nuevo. Se trata de un feriado nacional inamovible, establecido por la Ley 27.399, conocida como la Ley de feriados y fines de semana largos.

Al ser una fecha fija, no podrá trasladarse, aunque muchos trabajadores podrían disfrutar de un fin de semana extra largo si el viernes 2 se declara como día no laborable o puente turístico.

Diferencia entre feriados y días no laborables

Aunque suelen confundirse, los feriados nacionales y los días no laborables tienen efectos distintos sobre la jornada laboral y el pago de salarios:

En los feriados nacionales , quienes trabajen deben cobrar el doble de su jornada habitual.

, quienes trabajen de su jornada habitual. En los días no laborables, la decisión queda a criterio del empleador: puede otorgar descanso o mantener la actividad normal, sin pago adicional.

Esta distinción cobra relevancia en el sector privado, mientras que en el ámbito público la mayoría de los días no laborables suelen aplicarse de forma general.

Cuándo se conocerá el calendario oficial

El Gobierno nacional publicará durante noviembre de 2025 el decreto oficial que confirmará los feriados trasladables y los fines de semana largos de 2026.

El objetivo de esta medida, que se repite cada año, es fomentar el turismo interno y favorecer la planificación anticipada de viajes y actividades.

De todos modos, algunos feriados ya tienen fecha fija por ley, por lo que no sufrirán modificaciones en el calendario.

Feriados y días no laborables confirmados para 2026

A continuación, el listado tentativo de feriados nacionales inamovibles y trasladables previstos para 2026:

Enero

Jueves 1°: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval

marzo

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) Viernes 17: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1°: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Día del Trabajador (feriado inamovible) Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

Posibles fines de semana largos en 2026

Con la publicación del decreto oficial, el Poder Ejecutivo definirá qué feriados trasladables se moverán para generar fines de semana largos y qué días puente turísticos se incorporarán al calendario.

Este esquema busca impulsar el turismo interno, aumentar el consumo y ofrecer más oportunidades de descanso para los trabajadores.

De acuerdo con las previsiones iniciales, en 2026 podrían registrarse entre 10 y 12 fines de semana largos, dependiendo de cómo se organicen los feriados móviles y los días puente dispuestos por el Gobierno nacional.