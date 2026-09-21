La plata tendrá una feria de empleo con ypf, techint, invap y más de 35 empresas: cómo participar

La Plata tendrá esta semana una de las convocatorias laborales más grandes del ámbito universitario. Más de 35 empresas e instituciones participarán de una jornada en la que estudiantes y graduados podrán acercarse directamente a compañías como YPF, Techint, INVAP, Pan American Energy, Aluar, Loma Negra, Pampa Energía y Nestlé.

La propuesta no se limitará a dejar un currículum. Durante varias horas habrá espacios para conocer búsquedas laborales activas, programas de pasantías y oportunidades para jóvenes profesionales, además de charlas y actividades vinculadas con la inserción laboral.

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Cuándo y dónde será la feria de empleo en La Plata

La Expo Empleo Ingeniería 2026 se realizará el jueves 24 de septiembre, de 9:00 a 18:00, en el Edificio Central de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, ubicado en avenida 1 y calle 47.

La actividad es abierta y gratuita para la comunidad académica de la UNLP y también para estudiantes y graduados de otras universidades. La edición anterior convocó a más de 2.000 personas, por lo que este año se espera nuevamente un movimiento importante durante toda la jornada.

Qué empresas estarán presentes

La lista confirmada incluye compañías de energía, industria, construcción, tecnología, alimentos y servicios. Entre las principales aparecen:

YPF

Grupo Techint

INVAP

Pan American Energy

Aluar

Loma Negra

Pampa Energía

Raízen Argentina

Pluspetrol

Cervecería y Maltería Quilmes

Nestlé Argentina

Transener

EDELAP

Banco Patagonia

SACDE

SLB

También participarán otras firmas e instituciones, hasta superar las 35 organizaciones confirmadas para la edición 2026.

Qué podrán hacer quienes asistan

Uno de los puntos más interesantes de la Expo será la posibilidad de hablar directamente con representantes de las empresas. Según informó la Facultad de Ingeniería, habrá búsquedas abiertas y programas especialmente orientados a pasantías y primeras experiencias profesionales.

La agenda incluirá además conferencias temáticas, actividades participativas y distintos espacios de contacto con empleadores. Para quienes estén por terminar una carrera, puede servir para conocer qué perfiles están buscando actualmente las compañías y qué requisitos suelen pedir.

La jornada llega pocos días después de que la UNLP presentara una nueva plataforma gratuita para conectar postulantes con empresas, otro recurso destinado a quienes están buscando trabajo o su primera experiencia profesional.

Cómo participar

La participación es gratuita. La Facultad habilitó una inscripción previa para organizar el ingreso y la participación durante la jornada.

Los interesados pueden consultar la información y acceder al registro desde la web oficial de la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

Con nueve horas de actividad y decenas de empresas presentes, la cita del jueves aparece como una oportunidad concreta para acercar currículums, conocer búsquedas vigentes y hacer contactos sin intermediarios.