Black Mayorista Nacional: una semana de descuentos para reactivar el consumo en Argentina

En un contexto de consumo retraído y ventas en baja, el sector mayorista argentino apuesta a una fuerte movida comercial. Del 17 al 23 de noviembre, se llevará a cabo el Black Mayorista Nacional, una iniciativa de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) que ofrecerá descuentos de hasta 40% en productos de consumo masivo en todo el país.

Cómo funcionará el Black Mayorista Nacional

Inspirado en el Black Friday, este evento llevará los grandes descuentos al mundo mayorista, un sector que normalmente queda fuera de este tipo de campañas. Estará abierto tanto a comerciantes minoristas como al público general, que podrá acceder a las promociones en locales físicos y también online.

Los productos en oferta incluirán:

Alimentos y bebidas

Artículos de limpieza y perfumería

Productos para el hogar

El objetivo principal es reactivar las ventas, reducir el sobrestock que enfrentan muchos distribuidores y dar impulso a la actividad comercial antes de fin de año.

La importancia del canal mayorista

El sector mayorista cumple un papel clave en el abastecimiento diario de millones de argentinos, especialmente en el interior del país y en zonas suburbanas. Es el vínculo entre productores y pequeños comercios, como autoservicios y almacenes, que siguen siendo los principales puntos de compra para muchas familias.

Con el Black Mayorista Nacional, CADAM busca generar un efecto positivo en toda la cadena de valor, ayudando a que los negocios de cercanía también se beneficien y a que el consumo interno recupere algo de dinamismo en un año marcado por la incertidumbre económica.