Banco Provincia impulsa créditos especiales para jóvenes emprendedores y pequeñas empresas

En momentos donde acceder a capital resulta decisivo para sostener y hacer crecer un proyecto, las líneas de financiamiento se convierten en herramientas clave para quienes buscan invertir, modernizar su equipamiento o cubrir gastos operativos. En este contexto, el Banco Provincia refuerza su rol como motor del desarrollo productivo bonaerense con propuestas específicas para emprendedores y microempresas.

Créditos para jóvenes emprendedores de 18 a 25 años

Dentro de las alternativas más destacadas se encuentra la línea para emprendedores jóvenes, orientada a quienes tienen entre 18 y 25 años y desarrollan una actividad productiva o de servicios en la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tasas de interés aplicadas varían según el destino del crédito:

61% para inversión productiva .

. 66% para capital de trabajo.

Además, quienes cumplan con ciertos requisitos podrán acceder a una bonificación de hasta 20 puntos en la tasa.

Requisitos principales:

Tener más de seis meses de actividad en el negocio u oficio.

en el negocio u oficio. Presentar buenos antecedentes comerciales .

. Desarrollar la actividad dentro del territorio bonaerense o en CABA.

Contar con DNI .

. No es necesario presentar garantías para montos menores.

Para montos mayores, se puede requerir documentación respaldatoria adicional.

Una opción destacada es la garantía FOGABA, que permite acceder al crédito incluso sin avales patrimoniales propios, cubriendo hasta el equivalente a 50 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

Condiciones del préstamo y ejemplos de cuotas

Los créditos se otorgan en pesos, con cuotas fijas y un plazo máximo de 60 meses. Entre los beneficios más importantes se incluyen:

Sin límite de edad para acceder.

para acceder. Exención de IVA sobre los intereses.

sobre los intereses. Cancelación anticipada total o parcial a partir de la tercera cuota.

a partir de la tercera cuota. Posibilidad de renovar el crédito en caso de financiamiento a largo plazo.

Ejemplos de cuotas para un préstamo de $1.000.000:

Plazo (meses) Cuota mensual aproximada 12 $117.000 18 $90.000 24 $77.100 36 $65.400 48 $60.600 60 $58.400

Líneas de financiamiento productivo para micro y pequeñas empresas

Además del programa para jóvenes, el Banco Provincia ofrece otras líneas de crédito orientadas a trabajadores independientes y microempresas, tanto a través de su banca comercial como de Provincia Microcréditos.

Pueden acceder:

Trabajadores independientes (comerciantes, oficios, servicios, producción).

(comerciantes, oficios, servicios, producción). Microempresas formalmente constituidas, con al menos un año de antigüedad.

Destino de los fondos:

Inversión productiva : compra de maquinaria, equipamiento o mejoras edilicias.

: compra de maquinaria, equipamiento o mejoras edilicias. Capital de trabajo: adquisición de insumos o materias primas.

Entre los puntos fuertes del Bapro se destacan las garantías flexibles, el otorgamiento en pesos y las tasas competitivas, especialmente en créditos con bonificaciones por convenio o respaldo de FOGABA.

Documentación requerida y programas con beneficios adicionales

Para los montos más altos, especialmente los que superan $1.000.000, se exige presentar documentación formal que respalde la actividad:

Certificado MiPyME (nacional o provincial).

(nacional o provincial). Presupuestos o facturas proforma que detallen la inversión.

que detallen la inversión. Comprobante de CBU de cuenta en Banco Provincia.

Algunas líneas también están asociadas a programas municipales o de inclusión productiva, como los destinados a emprendimientos liderados por mujeres, lo que puede traducirse en tasas bonificadas que reducen significativamente la Tasa Nominal Anual (TNA).