¿Cómo acceder a la Ayuda Escolar Anses 2026? Requisitos y qué hay que tener en cuenta

Sofía Martínez
ayuda escolar anual anses 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico que se paga una vez al año y está destinado a acompañar los gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo. Esta prestación apunta a los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en edad escolar.

Con los valores vigentes, el monto es de $85.000 por cada hijo, lo que representa un apoyo clave para cubrir la compra de útiles, uniformes y materiales educativos. Para asegurar el cobro en 2026, es fundamental cumplir con las condiciones establecidas y realizar el trámite correspondiente en tiempo y forma.

Recategorización Monotributo 2026: arrancó el trámite en ARCA ¿Cómo se hace y hasta cuándo hay tiempo?
Mirá también:

Recategorización Monotributo 2026: arrancó el trámite en ARCA ¿Cómo se hace y hasta cuándo hay tiempo?

Requisitos para recibir la Ayuda Escolar

anses ayuda escolar cobro

Para acceder al pago, es necesario que los hijos cumplan con determinadas condiciones vinculadas a la edad y a la escolaridad.

En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad:

  • Deben tener desde 45 días de vida y no haber cumplido los 18 años.
  • Es obligatorio que concurran a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Para hijos con discapacidad:

  • No existe tope de edad.
  • Se admite la asistencia a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por Anses.

Ver también: ANSES confirmó nuevo aumento de asignaciones: ¿Cuánto cobrarás en enero 2026?

Cómo se gestiona la Ayuda Escolar

La solicitud se realiza de forma digital, es gratuita y debe repetirse cada año para habilitar el cobro correspondiente al siguiente ciclo lectivo.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

  • Ingresar a Mi Anses con Cuil y Clave de la Seguridad Social.
  • Acceder a la sección “Hijos”.
  • Seleccionar “Presentar certificado escolar” y generar el formulario por cada menor.
  • Imprimir el documento y llevarlo al establecimiento educativo para su completado y firma.
  • Sacar una foto o escanear el formulario.
  • Volver a cargarlo en Mi Anses, dentro de Hijos – Presentar certificado escolar.

Ver también: Ayuda Escolar Anual 2026: Requisitos, monto y cómo hacer el trámite a tiempo

Fechas de cobro de la Ayuda Escolar 2026

Anses suele liquidar el pago masivo al comienzo del ciclo lectivo, generalmente en febrero o marzo. Sin embargo, quienes presenten el certificado con posterioridad podrán cobrar el beneficio meses después, una vez que el trámite sea aprobado.

Consecuencias de no presentar el certificado escolar

En el caso de la AUH, la falta de presentación del certificado escolar puede derivar en la suspensión del pago anual y, en algunos casos, afectar la continuidad de la asignación. Por esta razón, se recomienda realizar el trámite apenas comienza el año lectivo.

Ver también: Acompañamiento Social: Fecha de Cobro Confirmada, Montos y Qué Pasa con el Nuevo Plan Piloto 2026

Plazo clave para no perder el beneficio

Desde el organismo remarcan que la acreditación de la escolaridad es un requisito indispensable. Para cobrar la Ayuda Escolar del próximo año, el certificado debe presentarse antes del 31 de diciembre. De no cumplir con ese plazo, el pago no se efectiviza.

Polémica por los cambios propuestos en el proyecto de ley educativa y el rol del Estado en la educación pública
Mirá también:

Polémica por los cambios propuestos en el proyecto de ley educativa y el rol del Estado en la educación pública
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Peaje sin barrera provincia de Buenos Aires
Adiós a los Peajes: el cambio radical que llega a las rutas bonaerenses en 2026
Provincia
clima provincia buenos aires calor verano
Clima en Provincia de Buenos Aires: aumenta la temperatura en la semana y el verano se hace sentir
Provincia
Planes Viviendas provincia de Buenos Aires
Viviendas en Provincia de Buenos Aires 2026: Nuevos listados de subasta, inscripción municipal y planes activos hoy
Provincia
control rutas bonaerenses provincia de buenos aires
Aumento de multas y controles en rutas: cuánto cuesta cada infracción y dónde están los nuevos radares este Verano 2026
Provincia
programas de empleo 2026 argentina
Programas de Empleo con inscripción abierta en 2026: Cómo anotarse
Sociedad
multas por patente provincia buenos aires 2026
Infracciones en Provincia de Buenos Aires 2026: Nuevos valores y cómo consultar tu deuda por patente hoy
Provincia
obra rio salado provincia de buenos aires
Avanza una obra clave en la Provincia de Buenos Aires que beneficiará al campo este 2026
Provincia

Más leídas