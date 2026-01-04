Ayuda Escolar Anual 2026: Requisitos, monto y cómo hacer el trámite a tiempo

Ayuda escolar anses

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, muchas familias comienzan a organizar gastos y trámites vinculados a la escolaridad. En ese contexto, una de las prestaciones más consultadas es la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico que requiere cumplir condiciones específicas para poder cobrarse sin demoras.

Qué es la Ayuda Escolar Anual y cuánto se cobra en 2026

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que realiza Anses una vez por año y está destinado a acompañar los gastos educativos de niños, niñas y adolescentes.

Para el ciclo lectivo 2026, el monto vigente es de $85.000 por cada hijo, y se acredita a las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y cumplen con los requisitos de escolaridad.

Este ingreso suele utilizarse para afrontar gastos como:

  • Útiles escolares
  • Uniformes
  • Mochilas
  • Materiales educativos

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar de ANSES

El beneficio está dirigido a titulares de AUH con hijos en edad escolar. Las condiciones varían según exista o no discapacidad.

Niños y adolescentes sin discapacidad

  • Tener desde 45 días de vida y no haber cumplido 18 años.
  • Asistir a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad

  • No hay límite de edad.
  • Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por Anses.

Cómo se tramita la Ayuda Escolar paso a paso

El trámite es gratuito, digital y obligatorio todos los años. Presentar el certificado escolar es la única forma de habilitar el cobro del beneficio.

Los pasos para gestionarlo son:

  • Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir a la sección Hijos.
  • Seleccionar Presentar certificado escolar y generar el formulario por cada menor.
  • Imprimir el certificado y llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado.
  • Sacar una foto o escanear el formulario.
  • Volver a subirlo en Mi Anses → Hijos → Presentar certificado escolar.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026

Anses suele realizar el pago masivo entre febrero y marzo, al inicio del ciclo lectivo. En esos casos, el monto se deposita de forma automática a quienes ya tienen el certificado aprobado.

Si el trámite se presenta más tarde, el pago se efectúa en meses posteriores, una vez validada la escolaridad.

Qué pasa si no se presenta el certificado escolar

En el caso de quienes cobran AUH, no presentar el Certificado Escolar puede generar consecuencias importantes:

  • Pérdida del cobro de la Ayuda Escolar Anual.
  • Riesgo de suspensión de pagos vinculados a la asignación.

Por ese motivo, Anses recomienda realizar el trámite apenas comienza el año lectivo, para evitar demoras o inconvenientes.

La fecha clave para no perder la Ayuda Escolar

Desde el organismo previsional remarcan que hay un plazo límite que no se puede pasar por alto. Para cobrar la Ayuda Escolar correspondiente a 2026, el certificado debe presentarse antes del 31 de diciembre.

Si no se cumple con ese requisito dentro del plazo establecido, el pago no se efectiviza, aun cuando se cobre la AUH y el menor esté escolarizado.

