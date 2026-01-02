Acompañamiento Social: Fecha de Cobro Confirmada, Montos y Qué Pasa con el Nuevo Plan Piloto 2026

Arranca el año y la incertidumbre crece para miles de beneficiarios del programa Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo). Con una inflación que no da descanso, la pregunta más urgente es: ¿Cuándo cobro en enero 2026 y cuánto dinero se acreditará en mi cuenta?

En este artículo, te detallamos las fechas exactas, el monto final sin bonos y la “letra chica” de las nuevas medidas que el Ministerio de Capital Humano pondrá a prueba desde el 6 de enero.

¿Cuándo cobro Acompañamiento Social en Enero 2026?

A diferencia de otras prestaciones de ANSES que siguen un calendario por terminación de DNI, los programas sociales como Volver al Trabajo y Acompañamiento Social suelen acreditarse en una fecha única para todos los beneficiarios.

Para este mes de enero, considerando el feriado de Año Nuevo, la acreditación comenzará a impactar en las cuentas bancarias a partir del lunes 5 de enero de 2026.

Atención: Aunque tradicionalmente el pago se libera el día 5 de cada mes, algunos bancos podrían demorar la acreditación hasta el quinto día hábil, lo que nos llevaría al jueves 8 de enero. Por eso, se recomienda revisar la cuenta desde el lunes 5, pero no desesperar si el dinero no aparece inmediatamente ese mismo día.

Monto Enero 2026: ¿Hay bono o aguinaldo?

Esta es la noticia más dura para el bolsillo. El Gobierno Nacional ha decidido mantener el congelamiento de los montos que rige desde hace más de un año.

Monto a cobrar en mano: $78.000.

$78.000. Bono extra: NO hay bono confirmado para este programa.

NO hay bono confirmado para este programa. Aguinaldo: NO corresponde aguinaldo para esta prestación.

El valor de $78.000 ha sufrido una fuerte pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. A diferencia de las jubilaciones y la AUH, que tienen fórmulas de movilidad o bonos compensatorios, el Acompañamiento Social se mantiene fijo.

Alerta: Nuevo “Plan Piloto” desde el 6 de Enero

Más allá del cobro, lo que debés saber para no perder el beneficio es que el Ministerio de Capital Humano implementará cambios importantes en 2026. A partir del 6 de enero, se pondrá en marcha una prueba piloto destinada a transformar estos planes sociales en programas de capacitación obligatoria.

¿Qué significa esto para vos?

Se buscará eliminar la intermediación de organizaciones sociales.

Podrían exigirse nuevas validaciones de datos o inscripciones a cursos de formación profesional.

Es vital mantener actualizados tus datos en la app Mi Argentina y estar atento a las notificaciones oficiales para evitar suspensiones sorpresivas.

Cómo verificar si seguís activo en el programa

Antes de ir al cajero, podés verificar desde tu celular si tenés la liquidación aprobada para este mes. Esto es fundamental para saber si no fuiste dado de baja por incompatibilidades (como viajes al exterior, compras en dólares o posesión de autos nuevos).

Ingresá a la app Mi Argentina o a Mi ANSES. Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Buscá la sección “Mis Cobros”. Allí debe figurar la prestación “Acompañamiento Social” correspondiente al período Enero 2026.

Requisitos para no perder el cobro en 2026

Recordá que el programa está destinado a personas mayores de 50 años o madres de cuatro hijos o más en situación de vulnerabilidad. Para sostener el beneficio este año, las exigencias se endurecen: