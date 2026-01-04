ANSES confirmó nuevo aumento de asignaciones: ¿Cuánto cobrarás en enero 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza el año aplicando la primera actualización de haberes para el universo de asignaciones. Tras conocerse el dato de inflación oficial de noviembre, el organismo previsional oficializó el ajuste que impactará directamente en los depósitos de este mes.

Este incremento alcanza tanto a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), y busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo frente a la variación de precios de los últimos meses. Pero, ¿de cuánto es el porcentaje final y cuánto dinero efectivo llega a la cuenta?

En enero se aplica la fórmula de movilidad basada en el IPC de dos meses atrás.

El porcentaje oficial y los nuevos topes

Aplicando la fórmula de movilidad vigente, el aumento establecido para enero de 2026 es del 2,47%. Este porcentaje se desprende directamente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses atrás, garantizando una actualización mensual constante.

Con este ajuste aplicado, los montos brutos de referencia quedan de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): El valor general sube a $125.518 .

El valor general sube a . AUH con Discapacidad: El monto asciende a $408.705 .

El monto asciende a . SUAF (Salario Familiar): Para el primer rango de ingresos, se cobrará $62.765 por hijo.

¿Cuánto cobro “en mano” en Enero? (AUH + Tarjeta Alimentar)

Es fundamental recordar que, en el caso de la AUH, ANSES retiene el 20% del haber mensual. Por lo tanto, el dinero que efectivamente se deposita en la cuenta bancaria es el 80%, al cual se le debe sumar el monto de la Tarjeta Alimentar (que no tuvo aumentos por movilidad).

Estos son los montos finales de bolsillo que verán los beneficiarios este mes:

Familia con 1 hijo:

Cobran $100.414 (80% de la asignación) + $52.250 (Alimentar) = $152.664 Total .

Cobran $100.414 (80% de la asignación) + $52.250 (Alimentar) = . Familia con 2 hijos:

Cobran $200.828 (Asignación x2) + $81.936 (Alimentar) = $282.764 Total .

Cobran $200.828 (Asignación x2) + $81.936 (Alimentar) = . Familia con 3 hijos o más:

Cobran $301.243 (Asignación x3) + $108.062 (Alimentar) = $409.305 Total.

Calendario de Pagos confirmado

Los depósitos se realizarán según la terminación del DNI, comenzando la segunda semana del mes. El cronograma oficial es el siguiente:

Terminación DNI Fecha de Cobro 0 Viernes 9 de enero 1 Lunes 12 de enero 2 Martes 13 de enero 3 Miércoles 14 de enero 4 Jueves 15 de enero 5 Viernes 16 de enero 6 Lunes 19 de enero 7 Martes 20 de enero 8 Miércoles 21 de enero 9 Jueves 22 de enero

