Aún no fue confirmado el lugar del velorio del indio solari y se espera un anuncio oficial

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, generó una profunda conmoción en todo el país. El artista falleció este viernes 5 de junio a los 77 años en su residencia de Parque Leloir, donde atravesaba desde hacía años un delicado estado de salud vinculado a la enfermedad de Parkinson.

Mientras miles de seguidores se congregan espontáneamente para rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, continúa la incertidumbre sobre cómo será su despedida final. Según la información disponible hasta el momento, la familia y el círculo íntimo del músico anunciaron que organizarán una despedida pública, aunque todavía no se difundieron oficialmente la fecha ni el lugar donde se realizará el velorio.

Diversos medios nacionales señalaron que durante las últimas horas se analizaron distintas alternativas para una ceremonia multitudinaria debido a la enorme convocatoria que genera el artista. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que no existe una confirmación sobre la realización de un velatorio en la Casa Rosada y tampoco se definió otro espacio para la despedida pública.

Ante esta situación, las autoridades evalúan los operativos de seguridad necesarios para los homenajes espontáneos que ya comenzaron a producirse en distintos puntos del país, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y en las inmediaciones de la vivienda del músico en Parque Leloir.

Aunque la familia del Indio Solari aún no confirmó oficialmente el lugar donde se realizará la despedida pública, distintas alternativas son evaluadas por el Gobierno nacional debido a la enorme convocatoria que se espera de seguidores provenientes de todo el país.

Entre los espacios que se analizan aparecen:

Tecnópolis

Es la opción que más fuerza ha tomado en las últimas horas.

El predio cuenta con amplios espacios, estacionamiento y capacidad para recibir miles de personas.

Funcionarios nacionales consideran que permitiría desarrollar un operativo de seguridad adecuado para una despedida masiva.

Congreso de la Nación

Diputados de distintos bloques presentaron pedidos formales para que las instalaciones del Congreso sean puestas a disposición de la familia.

La propuesta busca repetir homenajes realizados anteriormente a figuras populares de la cultura argentina.

Sin embargo, existen dudas sobre si el edificio podrá absorber la magnitud de la convocatoria prevista.

Casa Rosada

Fue una de las alternativas mencionadas inicialmente en redes sociales y medios.

No obstante, fuentes gubernamentales indicaron que actualmente no sería una opción considerada para realizar el velatorio.

Lo que ya confirmó la familia

A través de un comunicado oficial, el entorno del músico informó que primero se realizará una despedida íntima junto a familiares y allegados. Posteriormente se anunciará el lugar de la despedida pública para que los seguidores puedan rendirle homenaje