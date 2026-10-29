Aumento y bono de Anses para noviembre: cuánto cobraran jubilados y pensionados según la nueva escala

Si cobrás una jubilación o pensión a través de la Anses, es fundamental que revises las nuevas escalas confirmadas para este mes.

El organismo hizo oficial el ajuste del 1,93% para noviembre de 2026 mediante la Resolución 304/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Ajuste por inflación y nueva jubilación mínima

El incremento toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre registrado por el INDEC.

Con este porcentaje aplicado, el haber mínimo garantizado pasa de $435.748,51 a $444.158,46, lo que representa una suba directa de $8.409,95 respecto a octubre.

Escalas para PUAM, pensiones y jubilación máxima

La actualización se extiende a todas las prestaciones previsionales del sistema SIPA:

Jubilación máxima: pasa a $2.988.765,82 .

pasa a . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): queda en $355.326,77 .

queda en . Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: se fija en $310.910,92 .

se fija en . Pensión Madre de 7 Hijos: alcanza los $444.158,46.

Total a cobrar sumando el bono extraordinario de $70.000

Al haber mensual se le suma la liquidación del refuerzo económico de $70.000 fijado para los sectores de menores ingresos:

Jubilación mínima + bono: $514.158,46

PUAM + bono: $425.326,77

Pensión No Contributiva + bono: $380.910,92

Pensión Madre de 7 Hijos + bono: $514.158,46

Para quienes superen el piso mínimo, el bono se otorgará de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $514.158,46.

PBU y bases imponibles actualizadas

El organismo también fijó la Prestación Básica Universal (PBU) en $203.182,22.

En tanto, la base imponible mínima quedó en $149.592,45 y la máxima ascendió a $4.861.685,38.