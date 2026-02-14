Atención conductores: ARBA cambia radicalmente el Impuesto Automotor 2026 y confirma la fecha límite para el descuento anual

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó una transformación histórica en el esquema de cobro del Impuesto Automotor (Patentes) para este 2026. A diferencia de años anteriores, donde el tributo se abonaba en cinco cuotas bimestrales, el organismo recaudador ha implementado un sistema de 10 cuotas mensuales que comenzarán a regir a partir de marzo. Este cambio busca aliviar el impacto financiero en los bolsillos de los contribuyentes bonaerenses mediante pagos fraccionados de menor monto.

Con la fecha de vencimiento de la primera cuota y el pago anual fijada para el próximo 10 de marzo de 2026, los propietarios de vehículos radicados en la Provincia deben decidir rápidamente su estrategia de pago para aprovechar las bonificaciones vigentes. A continuación, desglosamos cada detalle del nuevo calendario, los topes de aumento, las escalas de valuación y cómo acceder a los descuentos por buen cumplimiento.

Calendario de Vencimientos 2026: De bimestral a mensual

La modificación más relevante de este periodo fiscal es la mensualización del impuesto. Ya no se pagará cada dos meses. Desde marzo hasta diciembre, habrá un vencimiento por mes. Es crucial agendar estas fechas para evitar la pérdida de la bonificación por pago en término.

El cronograma oficial confirmado por ARBA es el siguiente:

Cuota / Concepto Fecha de Vencimiento Cuota 1 y Pago Anual 10 de marzo de 2026 Cuota 2 9 de abril de 2026 Cuota 3 7 de mayo de 2026 Cuota 4 9 de junio de 2026 Cuota 5 8 de julio de 2026 Cuota 6 11 de agosto de 2026 Cuota 7 10 de septiembre de 2026 Cuota 8 9 de octubre de 2026 Cuota 9 10 de noviembre de 2026 Cuota 10 10 de diciembre de 2026

Este desglose en 10 partes tiene como objetivo reducir el importe nominal de cada boleta, facilitando el cumplimiento voluntario en un contexto económico desafiante.

Ver también: Provincia de Buenos Aires no adhirió a la nueva Ley de Tránsito 2026: qué cambia y qué sigue igual para los conductores

Descuentos y Bonificaciones: Cómo pagar hasta un 15% menos

Para este 2026, la Provincia mantiene una estructura de incentivos fiscales destinada a premiar a los contribuyentes que están al día. Existen dos modalidades principales de ahorro que se deben considerar antes del 10 de marzo:

Pago Anual Anticipado (15% de descuento): Quienes opten por cancelar la totalidad del impuesto del año 2026 en un solo pago antes del vencimiento de la primera cuota, recibirán una bonificación del 15% sobre el total . Para acceder a este beneficio, es requisito no registrar deudas exigibles de periodos anteriores vinculadas al vehículo (dominio).

Quienes opten por cancelar la totalidad del impuesto del año 2026 en un solo pago antes del vencimiento de la primera cuota, recibirán una bonificación del . Para acceder a este beneficio, es requisito exigibles de periodos anteriores vinculadas al vehículo (dominio). Bonificación por Pago en Término (10% de descuento): Si el contribuyente decide no realizar el pago anual y prefiere abonar las cuotas mensuales, podrá acceder a un 10% de bonificación en cada cuota. La condición es abonar antes de la fecha de vencimiento y mantener la condición de “buen contribuyente” (sin deuda).

Es importante verificar el estado de deuda del dominio en la web de ARBA antes de emitir la boleta, ya que cualquier saldo impago podría inhabilitar el acceso a estas quitas.

Ver también: Multas 2026: El recurso legal para anular deudas en Provincia de Buenos Aires (y evitar pagar de más)

Nuevas escalas y valuaciones: ¿Cuánto voy a pagar?

La Ley Impositiva 2026 introdujo cambios técnicos significativos en el cálculo del impuesto. Se redujo la cantidad de tramos de valuación fiscal, pasando de 15 escalas a solo 5 tramos progresivos. Según estimaciones oficiales de la Agencia, esta reestructuración implica que aproximadamente el 75% de los vehículos pagará menos impuesto en términos reales comparado con el año anterior, o tendrá aumentos por debajo de la inflación proyectada.

Los tramos quedaron definidos de la siguiente manera para determinar la alícuota:

Vehículos hasta $14.100.000: Pagan una alícuota del 1% sobre el valor fiscal.

Pagan una alícuota del 1% sobre el valor fiscal. De $14.100.000 a $18.700.000: Pagan una base fija de $141.000 más el 2% sobre el excedente del límite inferior.

Pagan una base fija de $141.000 más el 2% sobre el excedente del límite inferior. De $18.700.000 a $26.100.000: Base fija de $233.000 más el 3% sobre el excedente.

Base fija de $233.000 más el 3% sobre el excedente. De $26.100.000 a $53.900.000: Base fija de $455.000 más el 4% sobre el excedente.

Base fija de $455.000 más el 4% sobre el excedente. Más de $53.900.000: Base fija de $1.567.000 más el 4,5% sobre el excedente.

Esta progresividad intenta que los vehículos de alta gama absorban la mayor carga tributaria, mientras que los autos de gama media y baja vean una desaceleración en el costo de la patente.

Autos Municipalizados: La regla de los 10 años

Un punto que suele generar confusión entre los usuarios es la jurisdicción del cobro. En la Provincia de Buenos Aires, ARBA administra el impuesto automotor durante los primeros 10 años de antigüedad del vehículo (desde su fecha de patentamiento). Una vez superado ese plazo, el legajo del automotor se transfiere al municipio donde está radicado el titular.

Esto significa que los modelos 2015 y anteriores ya no abonan a ARBA, sino que pasan a la órbita municipal. En estos casos, las fechas de vencimiento, los montos y los descuentos dependen exclusivamente de la ordenanza fiscal de cada municipio (por ejemplo, Tandil, La Plata, Mar del Plata, etc.) y no se rigen por el calendario de ARBA detallado anteriormente.

Cómo descargar la boleta y pagar con Cuenta DNI

ARBA ha digitalizado casi la totalidad del proceso. Las boletas ya no llegan en formato papel al domicilio con la frecuencia de antaño, por lo que se recomienda suscribirse a la Boleta por Mail o descargarla manualmente:

Ingrese a arba.gov.ar.

Seleccione el botón “Descargar boleta” .

. Ingrese el Dominio (Patente) del vehículo y el código de validación.

del vehículo y el código de validación. Podrá elegir entre pagar la Cuota 1, el Saldo Anual o liquidar deudas anteriores.

Para los usuarios de Cuenta DNI, el pago es sumamente ágil. Al seleccionar el medio de pago electrónico en la web de ARBA, se genera un código QR que puede ser escaneado directamente desde la aplicación del Banco Provincia, o bien se puede adherir el impuesto al débito automático para asegurar el descuento por pago en término sin depender de recordar la fecha cada mes.

Se recomienda realizar este trámite con antelación al 10 de marzo para evitar la saturación del sistema en los días previos al vencimiento.