Provincia de Buenos Aires no adhirió a la nueva Ley de Tránsito 2026: qué cambia y qué sigue igual para los conductores

El panorama vial en Argentina atraviesa una de sus transformaciones más profundas de las últimas décadas. Con la irrupción de la Nueva Ley de Tránsito Nacional 2026, el Gobierno Federal ha intentado unificar criterios hacia una digitalización total y la eliminación de trámites burocráticos históricos. Sin embargo, el federalismo argentino plantea un escenario de fragmentación: la Provincia de Buenos Aires (PBA) aún no ha formalizado su adhesión plena a la reforma central.

Esta decisión política y administrativa genera un “gris” legal para millones de conductores que cruzan diariamente la General Paz o transitan las rutas bonaerenses. Mientras que en la Capital Federal y otras jurisdicciones adheridas ya se habla de licencias sin vencimiento físico, en territorio bonaerense la realidad normativa se rige por el esquema tradicional. Para evitar multas que en 2026 han alcanzado valores críticos debido a la actualización de las Unidades Fijas (UF), es vital comprender qué normas se aplican hoy.

La Licencia Digital vs. El Carnet Físico: El choque de sistemas

Uno de los pilares de la reforma nacional de 2026 es la transición hacia una Licencia de Conducir Única Digital, eliminando la necesidad de renovar el plástico cada 5 o 10 años para conductores particulares de categorías A, B y G. El nuevo sistema nacional propone que el permiso sea permanente, condicionado únicamente a la actualización del apto psicofísico de forma remota o en centros de salud habilitados.

No obstante, la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de Buenos Aires ha mantenido su autonomía. Para los conductores con domicilio en cualquier municipio bonaerense, las reglas de juego son las siguientes:

Vencimiento Impreso: La fecha que figura en el carnet físico es la única válida . Si tu licencia dice que vence en marzo de 2026, debés iniciar el trámite de renovación presencial, independientemente de lo que dictamine la ley nacional.

La fecha que figura en el carnet físico es la . Si tu licencia dice que vence en marzo de 2026, debés iniciar el trámite de renovación presencial, independientemente de lo que dictamine la ley nacional. Presencialidad Obligatoria: A diferencia del sistema nacional que busca la autogestión digital, en PBA la renovación sigue exigiendo la visita al centro de emisión municipal, el examen de vista y oído, y el pago de las tasas provinciales y nacionales (CENAT).

A diferencia del sistema nacional que busca la autogestión digital, en PBA la renovación sigue exigiendo la visita al centro de emisión municipal, el examen de vista y oído, y el pago de las tasas provinciales y nacionales (CENAT). Mi Argentina no es suficiente: Si bien la aplicación Mi Argentina muestra la licencia digital, en un control vial dentro de la Provincia, los agentes de tránsito están facultados para exigir el documento físico. Circular solo con la versión digital sin poseer el plástico vigente es motivo de retención del vehículo en territorio bonaerense.

Esta falta de adhesión responde, en parte, a la complejidad de integrar las bases de datos de los 135 municipios de la provincia con el nuevo nodo centralizado de la Nación, además de una discrepancia en la recaudación de las tasas de renovación que financian las arcas municipales.

VTV 2026 en Buenos Aires: ¿Por qué no sirven los talleres privados?

Otro punto de fricción es la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La Ley Nacional 2026 introdujo la “Libre Competencia de Talleres”, permitiendo que centros de revisión privados e incluso algunas cadenas de servicios mecánicos homologados realicen la inspección técnica. Esto busca terminar con las largas filas y los turnos a meses de distancia.

En la Provincia de Buenos Aires, el sistema se mantiene estrictamente bajo concesión. Esto implica que:

Solo plantas oficiales: Únicamente las plantas autorizadas por el Ministerio de Transporte de la Provincia tienen validez legal. Realizar una revisión en un taller privado “nacional” no exime al conductor bonaerense de la multa por falta de VTV provincial. Oblea y Certificado: La oblea autoadhesiva sigue siendo el comprobante principal de circulación, acompañada por el informe técnico en papel o formato PDF con código QR provincial. Cronograma por Patente: Se mantiene el sistema de vencimientos por número de finalización de patente para evitar el colapso de las plantas en temporada alta.

Esquema de vigencia en PBA para 2026: Para vehículos particulares destinados al transporte de hasta 9 personas incluyendo al conductor:

Vehículos 0 km: Están exentos de realizar la verificación hasta cumplir los 4 años de antigüedad (o 60.000 km, lo que ocurra primero).

Están exentos de realizar la verificación hasta cumplir los de antigüedad (o 60.000 km, lo que ocurra primero). Vehículos de 5 a 10 años: Deben realizar la verificación cada 2 años .

Deben realizar la verificación cada . Vehículos con más de 10 años: La verificación vuelve a ser anual, debido al riesgo sistémico por desgaste de componentes de seguridad activa y pasiva.

El Sistema de Scoring y las Multas: Lo que el conductor debe saber

A diferencia de la licencia y la VTV, en materia de Scoring (Sistema de Evaluación de Conductores por Puntos), hay una mayor sintonía, aunque con matices de ejecución. La Provincia de Buenos Aires aplica el descuento de puntos por infracciones de tránsito, pero el proceso de recuperación de los mismos sigue siendo gestionado por la justicia de faltas provincial.

Puntos clave del Scoring en 2026:

Se inicia con un total de 20 puntos .

. El exceso de velocidad puede restar entre 5 y 10 puntos, dependiendo del porcentaje excedido sobre el límite permitido.

puede restar entre 5 y 10 puntos, dependiendo del porcentaje excedido sobre el límite permitido. Conducir con Alcohol Cero (ley vigente y firme en PBA) no solo implica la retención de la licencia, sino la pérdida total de los 20 puntos en casos de reincidencia o niveles altos de alcoholemia.

(ley vigente y firme en PBA) no solo implica la retención de la licencia, sino la pérdida total de los 20 puntos en casos de reincidencia o niveles altos de alcoholemia. Suspensión: Al llegar a cero puntos, el conductor queda inhabilitado para conducir por 60 días en la primera instancia, aumentando el plazo en reincidencias.

Es fundamental destacar que la Provincia ha intensificado la utilización de fotomultas inteligentes con tecnología de inteligencia artificial. Estos dispositivos ahora detectan de forma automática el uso del celular al volante y la falta de uso del cinturón de seguridad, enviando la notificación al domicilio digital del infractor de manera casi instantánea.

Desafíos de seguridad vial y actualización tecnológica

A pesar de no adherir a la ley nacional, la Provincia de Buenos Aires ha lanzado su propio plan de Seguridad Vial 2026, enfocado en la “Ruta de la Plata” y el corredor atlántico. Este plan prioriza el control de los tiempos de descanso en conductores profesionales y el control de peso en transportes de carga para preservar la infraestructura vial.

Para el conductor particular, esto se traduce en controles más estrictos en los accesos a centros urbanos y zonas turísticas. Los agentes de seguridad vial bonaerenses están haciendo especial hincapié en la vigencia del seguro obligatorio y la concordancia entre la cédula de identificación del vehículo (cédula verde) y el conductor, especialmente si este no es el titular (cédula azul, que en Nación tiende a desaparecer pero en PBA sigue siendo recomendada para evitar demoras).

Recomendaciones finales para circular sin riesgos

Si vivís en la Provincia de Buenos Aires o planeás transitar por sus rutas este año, la premisa es “actuar bajo el sistema tradicional”. No te dejes llevar por titulares nacionales que hablen de la eliminación de trámites, ya que la jurisdicción local tiene la última palabra sobre su territorio.

Guía de acción inmediata:

Revisá tu carnet hoy: Si vence en los próximos 60 días, sacá turno en tu municipio. No esperes una prórroga automática que no existe. VTV al día: Chequeá el vencimiento según tu patente. Las multas por VTV vencida en 2026 son de las más onerosas del sistema. Documentación física: Aunque uses billeteras virtuales, llevá siempre el plástico de la licencia y la cédula del auto. La falta de conectividad en rutas rurales puede convertir un control de rutina en un dolor de cabeza legal si no tenés el respaldo físico. Consulta de Infracciones: Antes de cualquier trámite, verificá tu estado de deuda en el portal de infracciones de la Provincia de Buenos Aires. Muchas renovaciones se traban por multas impagas de las que el conductor no fue notificado.

La unificación de las leyes de tránsito en Argentina es un objetivo deseable para la seguridad jurídica, pero hasta que el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires no ratifique la adhesión a la Ley 2026, la cautela y el cumplimiento de las normas vigentes son la mejor protección para el bolsillo y la libertad de circulación.