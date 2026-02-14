🚨 Multas 2026: El recurso legal para anular deudas en Provincia de Buenos Aires (y evitar pagar de más)

¿Sabías que miles de conductores bonaerenses están pagando infracciones que legalmente ya no deberían cobrarse? En un contexto inflacionario donde cada peso cuenta, conocer la “letra chica” de la Ley de Tránsito es vital para tu economía. Esta es la guía definitiva para verificar tu patente, entender los plazos de prescripción en 2026 y solicitar la baja sin gestores.

En la Provincia de Buenos Aires, la digitalización del sistema de infracciones ha mejorado la detección de faltas, pero ha generado un problema silencioso: la persistencia de deudas antiguas. Para este 2026, se estima que una gran cantidad de conductores abonan multas que, por ley, están prescriptas, simplemente por miedo a no poder renovar la licencia o por desconocimiento de sus derechos.

La realidad es contundente: el Estado no siempre da de baja las deudas de oficio. Si no reclamás, la infracción sigue vigente en el sistema y, lo que es más grave, se actualiza al valor actual de la Unidad Fija (UF), encareciendo brutalmente una falta cometida hace años.

Si estás por realizar la VTV, renovar tu registro o transferir un vehículo, detenete un minuto. Leer este análisis podría ahorrarte cientos de miles de pesos.

⏳ La verdad sobre los plazos: ¿Cuándo vencen realmente las multas en Provincia?

A diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde la normativa se unificó en 5 años para la mayoría de los casos, la Provincia de Buenos Aires mantiene un esquema diferenciado basado estrictamente en la gravedad de la falta cometida.

La normativa vigente (Ley Nacional 24.449 y Ley Provincial 13.927) es clara, aunque los sistemas municipales a veces intentan cobrar igual. Aquí es donde debés prestar máxima atención a la clasificación de tu infracción:

Faltas Leves: Prescriben a los 2 años .

Prescriben a los . Faltas Graves: Prescriben a los 5 años.

Ver también: Provincia de Buenos Aires no adhirió a la nueva Ley de Tránsito 2026: qué cambia y qué sigue igual para los conductores

¿Cómo distinguir una falta leve de una grave?

No te guíes solo por el monto de la multa. La naturaleza de la infracción determina el plazo de su caducidad legal.

Infracciones Leves (Vencen a los 2 años):

Estacionamiento indebido (mientras no obstruya rampas o esquinas peligrosas).

Exceso de velocidad menor al 10% del límite permitido (muy común en rutas provinciales y caminos vecinales).

Circular con la licencia vencida (por un lapso menor a 6 meses).

Uso indebido de bocina.

Infracciones Graves (Vencen a los 5 años):

Semáforo en rojo: Una de las más costosas y frecuentes por el sistema de fotomultas.

Una de las más costosas y frecuentes por el sistema de fotomultas. Falta de VTV: Circular sin la Verificación Técnica Vehicular al día o con la oblea vencida.

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular al día o con la oblea vencida. Alcoholemia positiva: Bajo la ley de Alcohol Cero, esta falta es gravísima.

Bajo la ley de Alcohol Cero, esta falta es gravísima. Contramano: Circular en sentido contrario al estipulado.

Circular en sentido contrario al estipulado. Exceso de velocidad superior al 10%: La falta más común en rutas hacia la Costa Atlántica.

Ver también: La Provincia de Buenos Aires implementa pago mensual de Patentes: Lo que necesitás saber este 2026

Dato Clave 2026: El plazo se cuenta a partir de la fecha de la comisión de la infracción. Si la multa es del 14 de febrero de 2024 y es catalogada como leve, el 15 de febrero de 2026 ya podrías solicitar su prescripción, salvo que algo haya interrumpido ese reloj legal.

🛑 El peligro oculto: ¿Qué interrumpe la prescripción?

Muchos conductores creen erróneamente que “esconderse” y no recibir las cartas es suficiente para que la multa desaparezca. Sin embargo, el sistema legal tiene mecanismos que reinician el contador a cero.

Para que la prescripción sea válida y puedas exigir la baja, no debe haber ocurrido ninguno de los siguientes eventos durante el plazo de espera:

Comisión de una nueva falta grave: Si tenés una multa vieja a punto de vencer y cometés una nueva infracción grave, el plazo de la anterior se interrumpe y vuelve a empezar. Esto es fundamental para quienes acumulan actas. Notificación fehaciente: No basta con un papel bajo la puerta. Debe ser una notificación válida bajo la ley administrativa. Sin embargo, atención: muchas notificaciones hoy se consideran válidas digitalmente a través del Domicilio Vial Electrónico (DVE). Sentencia firme: Si el Juez de Faltas ya dictó sentencia condenatoria, el estatus de la deuda cambia y es más difícil de prescribir. Planes de pago: Este es el error más común. Si ingresaste al sistema, generaste un cupón de pago o iniciaste un plan de cuotas (aunque no hayas pagado la primera), reconociste la deuda. Esto interrumpe la prescripción inmediatamente.

💰 El impacto de la inflación: Por qué no debés dejar “dormir” una multa

En Argentina, las multas no tienen un valor fijo en pesos congelado en el tiempo. Se miden en Unidades Fijas (UF). El valor de la UF se actualiza bimestralmente y equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino de La Plata.

¿Qué significa esto para tu bolsillo? Si cometiste una infracción en 2023, el valor de la nafta era radicalmente distinto al de 2026. Si la multa no prescribió y decidís pagarla hoy, no vas a pagar el precio histórico de 2023, sino el valor actualizado de la nafta en 2026.

Esto transforma una deuda pequeña en una suma que puede desequilibrar tu economía mensual. Por eso, verificar si prescribió no es solo un trámite administrativo, es una estrategia financiera inteligente. Si la multa ya venció legalmente, pagar el valor actual es, literalmente, regalar dinero.

🔎 Paso a paso: Cómo detectar y eliminar multas vencidas

El proceso no es automático. El sistema de la provincia ( infracciones.gba.gob.ar ) suele mostrar las multas “eternamente” hasta que el usuario acciona.

1. Diagnóstico de situación

Ingresá a la web oficial de Infracciones BA. Podés buscar por dominio (patente) o por DNI del titular.

Revisá la fecha del acta: Es el dato más importante.

Es el dato más importante. Revisá el estado: ¿Dice “En proceso”, “A resolver” o “Con sentencia”?

2. El reclamo (Descargo)

Si detectás que pasaron 2 años (para leves) o 5 años (para graves), tenés que actuar.

Opción Presencial: Dirigite al Juzgado de Faltas que corresponda (la dirección figura en el acta). Llevá un escrito simple solicitando la prescripción por el paso del tiempo según la Ley 24.449 y el artículo 89 de la misma.

Dirigite al Juzgado de Faltas que corresponda (la dirección figura en el acta). Llevá un escrito simple solicitando la prescripción por el paso del tiempo según la Ley 24.449 y el artículo 89 de la misma. Opción Digital: Muchos juzgados provinciales ya permiten enviar el descargo online a través de la misma plataforma de infracciones.

Modelo de texto sugerido para el descargo:

“Por medio de la presente, solicito se decrete la prescripción de la acción contravencional del Acta N° [Número], labrada en fecha [Fecha], por haber transcurrido el plazo legal estipulado en la Ley Nacional de Tránsito y Ley Provincial 13.927, sin que existan causales de interrupción fehacientes. Solicito la baja inmediata del sistema y la emisión del libre deuda correspondiente.”

📊 Tabla Comparativa: CABA vs. Provincia de Buenos Aires

Es fundamental no confundir las jurisdicciones, ya que muchos bonaerenses trabajan o transitan por la Capital Federal y las reglas cambian drásticamente.

Característica Ciudad de Bs. As. (CABA) Provincia de Bs. As. (PBA) Ley Aplicable Ley 451 CABA Ley 13.927 / Ley 24.449 Plazo General 5 años (para la mayoría) 2 años (Leves) / 5 años (Graves) Fotomultas Sistema masivo y riguroso Sistema mixto (provincial/municipal) Notificación Boti / Domicilio Electrónico Domicilio Postal / Electrónico Pago Voluntario 50% descuento (aprox 40 días) 50% descuento (plazo variable)

🚗 Venta del auto y Licencia: Mitos y Verdades 2026

Aquí reside el mayor temor de los conductores: el momento de realizar trámites. “¿Me pueden retener el registro si no pago?”

Para la Licencia de Conducir: Los municipios exigen el “Libre Deuda” para renovar el registro. Si tenés multas pendientes, el sistema bloquea el trámite.

La estrategia: Si la multa está prescripta, debés exigir que el juzgado la borre antes de ir a renovar. Si vas sobre la fecha de vencimiento de tu carnet, la urgencia jugará en tu contra y terminarás pagando. Planificá con 30 días de antelación.

Para la Transferencia del Vehículo: Al vender el auto, el Formulario 13D informa las deudas de patentes e infracciones.

La “Negativa de Pago”: Podés realizar la transferencia igual, firmando una “Negativa de Pago” en el Registro Automotor. Esto no borra la multa, pero libera la transferencia del auto, pasando la responsabilidad administrativa de la deuda al titular anterior (vendedor) y no al vehículo ni al comprador. Es una herramienta clave si no tenés tiempo de tramitar la prescripción y necesitás vender ya.

💡 Conclusión experta: No pagues sin revisar

El sistema de recaudación cuenta con la desinformación del conductor y la prisa del día a día. En 2026, la presión fiscal sobre el automovilista es alta, y la diferencia entre un conductor informado y uno desprevenido puede ser el equivalente a un sueldo entero.

Tu plan de acción inmediato:

Entrá ahora mismo a la web de infracciones de PBA. Filtrá por fechas antiguas. Calculá si pasaron 2 o 5 años desde la fecha de infracción. Reclamá la baja si corresponde legalmente.

No asumas que la deuda es legítima solo porque aparece en una pantalla o te llega un mail. Verificá, calculá y defendé tu bolsillo.