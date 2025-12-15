ARCA y Banco Ciudad realizan subastas online con productos decomisados a precios muy bajos ¿Cómo participar?

En medio de un contexto donde muchos contribuyentes buscan alternativas para acceder a bienes a precios más bajos, las subastas online organizadas por organismos oficiales comienzan a ganar protagonismo. En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto al Banco Ciudad, avanza con remates digitales que despiertan un interés creciente.

ARCA y Banco Ciudad impulsan subastas online con productos a bajo precio

La ARCA viene realizando subastas 100% online en conjunto con el Banco Ciudad, una modalidad que permite participar desde cualquier punto del país. Estos remates incluyen bienes decomisados y mercadería diversa, con precios base significativamente inferiores a los del mercado tradicional.

Uno de los últimos eventos tuvo lugar el 11 de diciembre, cuando se remató un lote compuesto por doce controladores para hornos, bajo la subasta número 3773, organizada a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad.

Cómo fue la última subasta de ARCA

El remate más reciente estuvo centrado en equipamiento técnico para el ámbito gastronómico, un rubro con alta demanda. Los controladores para hornos subastados permiten automatizar procesos y optimizar el control de temperatura y tiempos de cocción.

Entre las características principales del producto se destacan:

Automatización de secuencias de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento.

Regulación precisa de potencia para conservar la temperatura deseada.

Reducción de variaciones que afectan la calidad del producto final.

La marca del equipamiento fue Tupasy, bajo la descripción “Vitto Fiberguard for Fiber & Co Laser”. El destino principal estuvo orientado a cocinas profesionales, restaurantes y establecimientos que trabajan con alimentos calientes.

Cómo inscribirse para participar en las subastas de ARCA

Cualquier persona interesada puede inscribirse de forma online para participar en las subastas organizadas por ARCA. El proceso es completamente digital y no requiere presencia física.

Los pasos habituales incluyen:

Registro en el sitio de subastas del Banco Ciudad.

Aceptación de las condiciones de venta.

Depósito de una garantía previa, según el lote.

Envío de ofertas de manera remota durante el período habilitado.

En estos remates suelen aparecer vehículos, electrónica, muebles y bienes decomisados, con una demanda elevada. Por este motivo, ARCA ya confirmó que realizará nuevas subastas en 2026, siendo la primera el 8 de enero, con el objetivo de liberar espacio y reforzar los recursos del Estado.