ARCA subasta iPhone 15, 16 y Apple Watch: cuándo es la subasta, qué modelos se venden y cómo participar

La comercialización de productos tecnológicos incautados vuelve a generar expectativa entre consumidores que buscan acceder a dispositivos de alta gama a valores potencialmente más bajos que los del mercado. En este contexto, una nueva subasta oficial despierta interés tanto por los equipos incluidos como por el mecanismo habilitado para participar.

ARCA anunció una nueva subasta online de productos Apple

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la realización de una subasta electrónica que incluye iPhone y Apple Watch secuestrados en distintos operativos de la Dirección General de Aduanas (DGA). La medida quedó formalizada mediante la Disposición 53/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Según lo establecido, los productos se venderán en el estado en que se encuentran, bajo modalidad online, con valores base definidos y observaciones específicas para cada lote.

La subasta se llevará a cabo a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, utilizando su plataforma oficial de remates electrónicos, y tiene fecha confirmada.

Cuándo se realiza la subasta de ARCA

El remate público de los dispositivos Apple fue programado para el 15 de enero de 2026 y se realizará exclusivamente de manera digital.

Modalidad 100% online .

. Organizada por el Banco Ciudad .

. Acceso abierto a cualquier persona interesada, previo registro.

La plataforma habilitada es la de subastas electrónicas del Banco Ciudad, donde también se publican los detalles de cada lote disponible.

Qué iPhone y Apple Watch se subastan

Entre los productos incluidos en esta subasta se destacan modelos recientes de Apple, lo que generó un fuerte interés entre usuarios y revendedores.

Los dispositivos confirmados son:

Tres iPhone 16 Pro Max de 256 GB .

. Un iPhone 16 Pro de 256 GB .

. Cinco iPhone 16 de 128 GB .

. Otros modelos de iPhone 15 .

. Un Apple Watch.

Cada equipo cuenta con un valor base determinado y condiciones particulares que pueden consultarse antes de ofertar.

Cómo participar de la subasta paso a paso

El procedimiento para participar de la subasta de la DGA, dependiente de ARCA, es sencillo y se realiza de forma online.

Registrarte como usuario en el sitio de subastas del Banco Ciudad .

. Suscribirte a la subasta específica antes de la fecha límite , que suele ser uno o dos días previos al remate.

, que suele ser uno o dos días previos al remate. Verificar si el lote requiere el pago previo de una caución mediante transferencia bancaria.

mediante transferencia bancaria. Una vez habilitado, podés ofertar de manera electrónica el día de la subasta.

Toda la información detallada de las subastas activas y en proceso se encuentra disponible en la plataforma del Banco Ciudad.

Qué tener en cuenta antes de ofertar

Los productos subastados por ARCA provienen de incautaciones aduaneras y se venden sin garantía comercial, tal como se exhiben.

Los equipos se adquieren en el estado publicado .

. Es clave revisar las observaciones del lote antes de ofertar.

antes de ofertar. La compra implica aceptar los términos y condiciones del Banco Ciudad.

Este tipo de subastas suele atraer tanto a usuarios finales como a comerciantes del rubro tecnológico.

Rumores sobre el iPhone plegable y su posible precio

Mientras se concreta la subasta local, en el mercado internacional crecen las especulaciones sobre el futuro iPhone plegable, que Apple lanzaría hacia fines de 2026, junto con la línea iPhone 18.

Las estimaciones indican un precio cercano a los US$ 2.399, impulsado por:

Costos de producción más elevados.

Uso de un panel flexible de última generación .

. Bisagras reforzadas y diseño premium.

y diseño premium. Márgenes alineados con la estrategia histórica de Apple.

De confirmarse, el valor superaría al Samsung Galaxy Z Fold 7, que ronda los US$ 1.999, y también al iPhone 17 Pro Max, cuyo tope de gama alcanza ese mismo precio.

Cómo sería el diseño del iPhone Fold

Los primeros trascendidos indican que Apple apostaría por un formato tipo tablet plegable, similar al Galaxy Z Fold, con una experiencia tipo book al desplegarse.

Las dimensiones de pantalla que se manejan son:

7,75 pulgadas en modo tablet.

en modo tablet. 5,49 pulgadas en la pantalla externa cuando está cerrado.

Este diseño apuntaría a combinar productividad y portabilidad, reforzando la competencia en el segmento de smartphones plegables de alta gama.