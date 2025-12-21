ARCA desmintió filtraciones: ¿qué pasa con la seguridad de tus datos?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmintió categóricamente cualquier filtración de datos de los contribuyentes. A través de un comunicado oficial, el organismo liderado por Andrés Vázquez aseguró que no hubo incidentes que comprometieran la seguridad de su infraestructura tecnológica.

Según ARCA, no se detectaron accesos no autorizados, vulneraciones de sistemas ni afectación de sus bases de datos. Además, enfatizó que la información mencionada en la supuesta filtración no corresponde a datos confidenciales ni está protegida por el secreto fiscal.

Monitoreo constante de los sistemas de ARCA

El organismo resaltó que realiza un monitoreo permanente de su infraestructura tecnológica, garantizando así la protección de la información y la continuidad de sus servicios. ARCA detalló que aplica estándares de seguridad alineados con las mejores prácticas del sector público y privado.

Con esta aclaración, ARCA busca brindar tranquilidad a los contribuyentes ante rumores infundados que circularon en redes sociales. La entidad reafirmó su compromiso con la transparencia y la seguridad de los datos personales que administra.

La Clave Fiscal es personal

Todos los trámites que se realizan a través de la plataforma de ARCA requieren el uso de la Clave Fiscal. Esta contraseña actúa como una credencial digital que valida la identidad del contribuyente dentro del sistema, siendo estrictamente personal e intransferible.

Compartir la clave con terceros puede generar riesgos en la seguridad de la información y comprometer datos sensibles. Es importante recordar que la Clave Fiscal puede gestionarse fácilmente desde la aplicación oficial de Mi Anses, evitando la necesidad de acudir a una delegación del organismo recaudador.