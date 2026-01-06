ARCA definió el calendario 2026 para la recategorización del monotributo: fechas, pasos y nuevas escalas

Con el inicio de un nuevo año fiscal, miles de pequeños contribuyentes deben prestar atención a los ajustes que impactan directamente en su situación impositiva. Entre cambios normativos y actualizaciones obligatorias, uno de los trámites más relevantes vuelve a ocupar un lugar central dentro del Régimen Simplificado.
Qué es la recategorización del monotributo
La recategorización del monotributo es un trámite obligatorio que permite verificar si los parámetros declarados por el contribuyente siguen siendo compatibles con la categoría en la que se encuentra inscripto.
El proceso consiste en analizar los datos de los últimos 12 meses, especialmente:
- Ingresos brutos facturados
- Actividad desarrollada
- Superficie afectada al trabajo
- Consumo de energía eléctrica
- Alquileres vinculados a la actividad, si los hubiera
Si alguno de estos valores supera o queda por debajo de los topes establecidos, corresponde subir o bajar de categoría según el caso.
Con el nuevo esquema implementado por ARCA, este control dejó de ser anual y pasó a realizarse dos veces por año: en enero y en julio.
Cuándo se hace la recategorización en 2026
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó el calendario para la recategorización correspondiente a enero de 2026.
El plazo para completar el trámite será hasta el 5 de febrero de 2026. Dentro de ese período, los monotributistas deberán revisar su situación y confirmar o modificar su categoría.
Desde el organismo advirtieron que no cumplir en término puede derivar en:
- Multas económicas
- Intereses por diferencias impagas
- Demoras administrativas
- Recategorización de oficio, con sanciones más severas
Cómo hacer la recategorización paso a paso
El trámite se realiza de forma 100% online a través del sitio oficial de ARCA. Para completarlo, tenés que seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio web de ARCA con CUIT y clave fiscal
- Seleccionar la opción “Recategorizarme”
- Revisar los datos preexistentes del sistema
- Actualizar los parámetros de actividad si corresponde
- Confirmar la categoría resultante
- Generar el Formulario F.184
- Descargar la nueva credencial de pago
ARCA informó que el sistema realizará cruces automáticos de información, incluyendo datos bancarios, consumos con tarjeta y declaraciones juradas, para detectar inconsistencias.
Qué pasa si no hacés la recategorización
Si el contribuyente no realiza el trámite dentro del plazo establecido, ARCA puede recategorizarlo de oficio. Esto implica que el organismo determine la categoría correcta según la información disponible, aplicando:
- Diferencias retroactivas en el impuesto
- Multas por incumplimiento
- Intereses acumulados
Por ese motivo, desde el ente recaudador recomiendan revisar los números con anticipación y no esperar a último momento.
ARCA actualizó las escalas del monotributo en enero 2026
Las escalas del monotributo fueron modificadas en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025. Los nuevos topes de facturación anual quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Estos valores serán los que se utilicen como referencia obligatoria para la recategorización de enero y julio de 2026.
Qué datos conviene revisar antes de recategorizarse
Antes de iniciar el trámite, es recomendable tener a mano toda la información del último año para evitar errores o inconsistencias:
- Total facturado en los últimos 12 meses
- Resúmenes bancarios y de tarjetas
- Consumo eléctrico del lugar de trabajo
- Metros cuadrados utilizados para la actividad
- Contratos de alquiler, si correspondiera
Una correcta revisión previa ayuda a evitar ajustes posteriores y posibles sanciones por parte de ARCA.