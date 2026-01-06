ARCA definió el calendario 2026 para la recategorización del monotributo: fechas, pasos y nuevas escalas

Con el inicio de un nuevo año fiscal, miles de pequeños contribuyentes deben prestar atención a los ajustes que impactan directamente en su situación impositiva. Entre cambios normativos y actualizaciones obligatorias, uno de los trámites más relevantes vuelve a ocupar un lugar central dentro del Régimen Simplificado.

Qué es la recategorización del monotributo

La recategorización del monotributo es un trámite obligatorio que permite verificar si los parámetros declarados por el contribuyente siguen siendo compatibles con la categoría en la que se encuentra inscripto.

El proceso consiste en analizar los datos de los últimos 12 meses, especialmente:

Ingresos brutos facturados

Actividad desarrollada

Superficie afectada al trabajo

Consumo de energía eléctrica

Alquileres vinculados a la actividad, si los hubiera

Si alguno de estos valores supera o queda por debajo de los topes establecidos, corresponde subir o bajar de categoría según el caso.

Con el nuevo esquema implementado por ARCA, este control dejó de ser anual y pasó a realizarse dos veces por año: en enero y en julio.

Cuándo se hace la recategorización en 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó el calendario para la recategorización correspondiente a enero de 2026.

El plazo para completar el trámite será hasta el 5 de febrero de 2026. Dentro de ese período, los monotributistas deberán revisar su situación y confirmar o modificar su categoría.

Desde el organismo advirtieron que no cumplir en término puede derivar en:

Multas económicas

Intereses por diferencias impagas

Demoras administrativas

Recategorización de oficio, con sanciones más severas

Cómo hacer la recategorización paso a paso

El trámite se realiza de forma 100% online a través del sitio oficial de ARCA. Para completarlo, tenés que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web de ARCA con CUIT y clave fiscal

Seleccionar la opción “Recategorizarme”

Revisar los datos preexistentes del sistema

Actualizar los parámetros de actividad si corresponde

Confirmar la categoría resultante

Generar el Formulario F.184

Descargar la nueva credencial de pago

ARCA informó que el sistema realizará cruces automáticos de información, incluyendo datos bancarios, consumos con tarjeta y declaraciones juradas, para detectar inconsistencias.

Qué pasa si no hacés la recategorización

Si el contribuyente no realiza el trámite dentro del plazo establecido, ARCA puede recategorizarlo de oficio. Esto implica que el organismo determine la categoría correcta según la información disponible, aplicando:

Diferencias retroactivas en el impuesto

Multas por incumplimiento

Intereses acumulados

Por ese motivo, desde el ente recaudador recomiendan revisar los números con anticipación y no esperar a último momento.

ARCA actualizó las escalas del monotributo en enero 2026

Las escalas del monotributo fueron modificadas en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025. Los nuevos topes de facturación anual quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría A : $8.992.597,87

: $8.992.597,87 Categoría B : $13.175.201,52

: $13.175.201,52 Categoría C : $18.473.166,15

: $18.473.166,15 Categoría D : $22.934.610,05

: $22.934.610,05 Categoría E : $26.977.793,60

: $26.977.793,60 Categoría F : $33.809.379,57

: $33.809.379,57 Categoría G : $40.431.835,35

: $40.431.835,35 Categoría H : $61.344.853,64

: $61.344.853,64 Categoría I : $68.664.410,05

: $68.664.410,05 Categoría J : $78.632.948,76

: $78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

Estos valores serán los que se utilicen como referencia obligatoria para la recategorización de enero y julio de 2026.

Qué datos conviene revisar antes de recategorizarse

Antes de iniciar el trámite, es recomendable tener a mano toda la información del último año para evitar errores o inconsistencias:

Total facturado en los últimos 12 meses

Resúmenes bancarios y de tarjetas

Consumo eléctrico del lugar de trabajo

Metros cuadrados utilizados para la actividad

Contratos de alquiler, si correspondiera

Una correcta revisión previa ayuda a evitar ajustes posteriores y posibles sanciones por parte de ARCA.