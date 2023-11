Apple permite canjear un dispositivo Android por un iPhone ¿Cómo funciona el programa?

Se han mejorado las condiciones para permitir el intercambio de dispositivos Android por un nuevo iPhone, ampliando la lista de modelos aceptados. Esta iniciativa, en lugar de ofrecer efectivo, brinda la opción de recibir una tarjeta de regalo que se puede canjear en cualquier tienda Apple. Detalles, a continuación.

iPhone

El programa Apple Trade In brinda la oportunidad a todos los usuarios de entregar sus dispositivos actuales a cambio de un sustancial descuento en el precio final de un nuevo producto. En un esfuerzo por ampliar sus opciones, ahora también se aceptan algunos teléfonos Android, aunque el precio ofrecido puede no ser tan atractivo.

A pesar de que entregar un teléfono usado a cambio de uno nuevo nunca es la opción más rentable, el proceso es tan sencillo como vender un auto a una agencia. No obstante, la alternativa más conveniente suele ser intentar vender el dispositivo a un particular a través de plataformas de segunda mano, ya que los valores ofrecidos en los programas de intercambio no suelen ser muy tentadores.

¿Cuáles son los dispositivos que acepta Apple?

De acuerdo con información publicada, Apple mejoró las condiciones para sus propios dispositivos en el programa de intercambio. Ahora, la compañía ofrece hasta 580 dólares por un iPad Pro, 325 dólares por un iPad Air y 260 dólares por un iPad básico. Sorprendentemente, los valores que ofrece por dispositivos prácticamente nuevos de competidores directos como Samsung y Google son casi irrisorios.

En la siguiente lista, se detallan las cotizaciones para los móviles más recientes de Android para aquellos usuarios que estén considerando cambiar de plataforma:

Samsung Galaxy S22 Ultra: hasta 340 dólares.

Samsung Galaxy S22 Plus: hasta 230 dólares.

Samsung Galaxy S22: hasta 190 dólares.

Samsung Galaxy S21 Plus: hasta 160 dólares.

Samsung Galaxy S21: hasta 135 dólares.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: hasta 165 dólares.

Samsung Galaxy Note 20: hasta 120 dólares.

Google Pixel 6 Pro: hasta 140 dólares.

Google Pixel 6: hasta 110 dólares.

Google Pixel 6a: hasta 100 dólares.

Para aquellos que no deseen recibir un descuento directo, existe la opción de canjear su dispositivo anterior por una tarjeta de regalo que puede ser utilizada tanto en cualquier Apple Store como en la tienda online de la empresa.

En este sentido, Samsung destaca como la marca que ofrece las mejores condiciones al cambiar un teléfono por uno de su misma marca, llegando al punto de que un número significativo de sus ventas se realiza a través de este programa de intercambio.

Samsung: Plan Canje

Desde 2019, Samsung implementa su programa de intercambio, inicialmente denominado Galaxy para Siempre y, a partir de 2021, rebautizado como Plan Canje Samsung. Este programa permite a los usuarios que deseen adquirir un nuevo smartphone o Tablet entregar sus dispositivos usados y obtener un descuento de hasta el 45% en el precio final de su compra. La magnitud del descuento varía según el modelo del dispositivo a adquirir, el equipo usado entregado y sus condiciones.

El Plan Canje Samsung no solo busca proporcionar a los usuarios una oportunidad de renovar sus dispositivos a un costo más accesible, sino que también tiene objetivos ambientales y de sustentabilidad. La iniciativa contribuye a extender el ciclo de vida de los productos, brindando una segunda oportunidad a los equipos que, una vez reacondicionados, regresan al mercado. Este enfoque no solo reduce la huella ambiental al minimizar el uso de materia prima, sino que también contribuye a la disminución de los desechos electrónicos.

Entre las últimas actualizaciones del programa se incluye la posibilidad de entregar hasta dos dispositivos como parte de pago. Además, los usuarios que optan por el canje online a través del sitio web de Samsung pueden elegir entre entregar su equipo en una tienda propia de la compañía o en una sucursal del operador logístico asociado.