ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre: las fechas de cobro por DNI y los montos finales

El organismo oficializó el calendario de transferencias para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas.
Te detallamos el cronograma día por día según el DNI y la suma total que vas a cobrar en mano.
Fechas para jubilaciones mínimas y Pensiones No Contributivas
El esquema de cobro arrancará formalmente el lunes 9 de noviembre para quienes perciben los haberes de base.
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Para las Pensiones No Contributivas (PNC), la acreditación será la siguiente:
- DNI 0 y 1: Lunes 9 de noviembre.
- DNI 2 y 3: Martes 10 de noviembre.
- DNI 4 y 5: Miércoles 11 de noviembre.
- DNI 6 y 7: Jueves 12 de noviembre.
- DNI 8 y 9: Viernes 13 de noviembre.
En tanto, los jubilados que cobran la mínima percibirán sus haberes entre el lunes 9 y el viernes 20 de noviembre, un número de DNI por día hábil.
Calendario confirmado para haberes que superan el mínimo
Aquellos beneficiarios que perciben ingresos superiores al piso previsional cobrarán durante la última semana hábil del mes:
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- DNI 0 y 1: Martes 24 de noviembre.
- DNI 2 y 3: Miércoles 25 de noviembre.
- DNI 4 y 5: Jueves 26 de noviembre.
- DNI 6 y 7: Viernes 27 de noviembre.
- DNI 8 y 9: Lunes 30 de noviembre.
Montos finales en mano: jubilación mínima y bono de $70.000
Para el undécimo mes del año, el ingreso mínimo de bolsillo alcanzará los $514.027,73.
Esta cifra se compone por el haber básico reajustado de $444.027,73 más el refuerzo de $70.000.
Las Madres de 7 hijos percibirán el mismo monto ($514.027,73) al equipararse con el haber mínimo contributivo.
Cuánto cobran la PUAM, PNC y los haberes máximos
El resto de las escalas previsionales liquidadas por el sistema previsional recibirán los siguientes valores acumulados:
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- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): alcanzará un total de $425.222,18 (básico de $355.222,18 más el bono).
- PNC por Invalidez o Vejez: cobrarán la suma consolidada de $380.819,41 (básico de $310.819,41 más bono).
- Tope jubilatorio máximo: para los aportes más altos de la escala regular, el límite mensual será de $2.987.886,17.