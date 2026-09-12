ANMAT prohibió un raticida que se comercializaba sin registro vigente: cómo identificarlo antes de comprar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso una nueva prohibición de alcance nacional sobre un producto que se estaba comercializando sin inscripción sanitaria vigente. La medida alcanza su uso, venta, distribución y publicidad.

En este caso se trata de un raticida presentado como cebo en granos de cereal. El organismo publicó los datos completos del rótulo para que consumidores y comercios puedan reconocerlo y evitar su compra o comercialización.

La decisión se suma a otros controles recientes de la autoridad sanitaria. INFOZONA ya informó, por ejemplo, sobre un aceite que quedó bajo alerta de ANMAT por un producto falsificado.

El producto prohibido es SUPERCygonazo

La medida fue formalizada mediante la Disposición 5707/2026 y alcanza al raticida de marca SUPERCygonazo.

ANMAT informó que el producto no cuenta actualmente con inscripción vigente. Por esa razón se prohibió su uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional.

El comunicado puede consultarse directamente en el sitio oficial de ANMAT.

Qué datos aparecen en el envase

ANMAT exige habilitación y registro para los productos domisanitarios.

Para identificarlo, el organismo reprodujo el rotulado con el que se ofrece el producto. Entre los datos visibles aparecen las siguientes referencias:

Marca: SUPERCygonazo.

SUPERCygonazo. Descripción: Rodenticida dosis única.

Rodenticida dosis única. Principio activo informado: Bromadiolone 0,005 g.

Bromadiolone 0,005 g. Presentación: cebo en granos de cereal.

cebo en granos de cereal. Fabricante declarado: Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L.

Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L. RNE indicado: 020046345.

020046345. RNPUD indicado: 0250001.

Esos números pueden generar confusión porque estuvieron asociados a registros existentes, pero ANMAT explicó que la firma y el producto ya no cuentan con las inscripciones vigentes necesarias.

Por qué ANMAT tomó la medida

La empresa Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L. había estado inscripta ante ANMAT como elaboradora de productos domisanitarios. Sin embargo, mediante la Disposición 6153/2025 se dio de baja su habilitación porque no solicitó la reinscripción correspondiente.

Como consecuencia de esa baja, también dejaron de estar vigentes los productos que figuraban bajo su titularidad. A pesar de ello, las autoridades detectaron que el raticida continuaba siendo comercializado.

ANMAT remarcó que, al no existir un registro vigente, se desconocen las condiciones actuales de manufactura y no puede garantizarse la seguridad y calidad del producto.

La prohibición también alcanza la venta online

La disposición tiene alcance nacional y no se limita a comercios físicos. La comercialización del producto debe cesar también en plataformas y canales digitales mientras no se encuentre regularizada su situación sanitaria.

Esto resulta especialmente importante porque productos de este tipo pueden aparecer en marketplaces, publicaciones de redes sociales o tiendas online incluso después de emitida una prohibición.

Antes de comprar un domisanitario, una forma de reducir riesgos es verificar que el producto tenga datos de identificación y registros vigentes y, ante una duda, consultar los canales de ANMAT.

Qué hacer si ya lo tenés

Si el envase coincide con la identificación difundida por ANMAT, la indicación más prudente es no utilizar el producto y evitar mantenerlo al alcance de chicos o mascotas.

Como la disposición oficial no establece en su comunicado un método doméstico específico de descarte, conviene consultar al organismo o a la autoridad sanitaria local sobre la forma adecuada de proceder, en lugar de manipular el contenido innecesariamente.

Para comercios y distribuidores, la medida es directa: el producto alcanzado por la prohibición no debe seguir ofreciéndose ni comercializándose.