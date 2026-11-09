Android lanzó un parche de seguridad clave: cómo saber si tu celular está protegido

El celular concentra conversaciones, fotos, contraseñas y aplicaciones bancarias. Por eso, las actualizaciones de seguridad importan incluso cuando no agregan funciones visibles. Google publicó su boletín de noviembre de 2026 para Android y detalló correcciones que los fabricantes deben incorporar en los equipos compatibles.

Entre los problemas identificados aparece una vulnerabilidad crítica en un componente del sistema, capaz de permitir la ejecución remota de código bajo determinadas condiciones. La compañía aclara que su evaluación contempla escenarios en los que las protecciones del sistema están desactivadas o pueden eludirse. La existencia de la falla no significa que todos los celulares hayan sido atacados, pero sí refuerza la importancia de instalar los parches disponibles.

Qué fecha tiene que aparecer en tu celular Android

El boletín oficial, publicado el 2 de noviembre y actualizado el 6, establece dos niveles de parche: 1 y 5 de noviembre de 2026. Google indica que el nivel del 5 de noviembre de 2026 o posterior contempla todas las correcciones aplicables del boletín. Una fecha anterior no confirma por sí sola que el dispositivo esté comprometido: significa que conviene comprobar si el fabricante ya ofrece una actualización.

Cómo comprobar el parche de seguridad, paso a paso

Abrí Configuración o Ajustes del celular. Entrá en Acerca del teléfono o Información del teléfono. Buscá Versión de Android y revisá el campo Actualización de seguridad de Android. Si la fecha es anterior a noviembre de 2026, regresá a Ajustes y buscá Actualización de software o Actualizaciones del sistema. Si hay una actualización disponible, conectate a una red Wi-Fi, cargá la batería y seguí las indicaciones para instalarla.

Los nombres de los menús pueden cambiar según la marca y el modelo. En algunos Samsung, por ejemplo, la búsqueda se hace desde Ajustes > Actualización de software. También podés escribir «actualización de seguridad» en el buscador de Ajustes.

Qué pasa si todavía no aparece la actualización

La distribución no es simultánea: depende del fabricante, el modelo y, en ciertos casos, la operadora. Tener un parche de octubre no implica necesariamente que el teléfono esté fuera de soporte. Si el sistema indica que está actualizado, consultá la página de soporte de la marca y verificá si tu equipo sigue recibiendo parches.

Mientras esperás, mantené activado Google Play Protect, evitá instalar archivos APK de procedencia desconocida y no abras enlaces sospechosos recibidos por mensajes. Estas medidas no sustituyen una actualización pendiente, pero ayudan a reducir riesgos habituales.

¿Hace falta cambiar de celular?

No por este boletín. Primero conviene comprobar el calendario de soporte de tu dispositivo. Si el fabricante dejó de proporcionar actualizaciones de seguridad hace tiempo, sí puede ser razonable evaluar un reemplazo, especialmente si utilizás aplicaciones bancarias o almacenás información sensible.

La documentación técnica puede consultarse en el boletín oficial de Android de noviembre de 2026 y las instrucciones para actualizar están disponibles en la ayuda oficial de Google.