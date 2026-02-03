Alerta por calor extremo en Provincia de Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y el alivio definitivo

Arrancamos la primera semana de febrero de 2026 y el verano no da tregua. Si sentís que el aire pesa, no es solo tu impresión: una masa de aire cálido sigue instalada sobre la Provincia de Buenos Aires, elevando los termómetros a valores que rozan lo peligroso. Este martes 3 de febrero se presenta como el pico de calor de la semana, con sensaciones térmicas que en el Conurbano y varias localidades del interior superan holgadamente los 35°C.Sin embargo, el panorama no es solo de sol y calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un escenario inestable donde la humedad jugará un rol clave, trayendo consigo la posibilidad de tormentas fuertes que podrían complicar la tarde en varias zonas

¿Qué está pasando hoy con el clima?

Para este martes 3 de febrero, la situación es de alerta. Mientras que en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) el cielo se mantiene parcialmente nublado con momentos de sol intenso, la humedad eleva la sensación de agobio.

Temperaturas Máximas: Se esperan picos de entre 33°C y 36°C , especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.

Se esperan picos de entre , especialmente en zonas urbanas densamente pobladas. Viento: Predomina del sector norte, lo que impide que baje la temperatura, aunque rotará hacia el este/noreste hacia la noche.

Predomina del sector norte, lo que impide que baje la temperatura, aunque rotará hacia el este/noreste hacia la noche. Inestabilidad: A partir de la tarde, aumentan las chances de chaparrrones y tormentas aisladas. Ojo, porque algunas pueden ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos.

Dato clave: No te confíes si ves sol a la mañana. La atmósfera está cargada de energía y las condiciones pueden cambiar rápido hacia la tarde-noche.

Alerta amarilla: tormentas y calor

El mapa de la provincia muestra dos realidades. Por un lado, el calor extremo que afecta la salud (especialmente a niños y adultos mayores) y por otro, la alerta amarilla por tormentas.

Las zonas más afectadas por la posible caída de granizo y ráfagas de viento incluyen:

El norte de la provincia de Buenos Aires.

La zona del Delta.

Sectores del oeste bonaerense.

Pronóstico extendido: ¿Cuándo llega el alivio?

Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Si bien hoy y mañana vamos a seguir transpirando, el cambio de aire ya tiene fecha de llegada. Se espera el paso de un frente frío que barrerá la humedad y hará descender los termómetros de forma marcada.

Mirá el panorama para los próximos días:

Día Condición General Temp. Mín Temp. Máx ¿Llueve? Martes 3 Calor intenso y muy húmedo. Tormentas aisladas a la tarde. 25°C 36°C Sí (Tarde/Noche) Miércoles 4 Sigue el calor. Cielo mayormente nublado y pesado. 23°C 33°C Baja probabilidad Jueves 5 Día de transición. Lluvias y tormentas generalizadas. 23°C 30°C Alta probabilidad Viernes 6 Llega el alivio. Viento sur, descenso de temperatura y mejora. 19°C 25°C No

El viernes 6 de febrero será el día clave: vas a notar un cambio rotundo en el ambiente. La entrada de aire más seco y fresco desde el sur limpiará el cielo y nos dejará un fin de semana mucho más agradable, con mañanas frescas y tardes templadas.

Cómo cuidarte del golpe de calor

Con estos valores térmicos, el Ministerio de Salud recomienda no subestimar los efectos del sol. Tené en cuenta estos consejos para vos y tu familia:

Hidratación constante: Tomá agua fresca aunque no tengas sed. Evitá bebidas con mucho azúcar o alcohol, ya que deshidratan.

Tomá agua fresca aunque no tengas sed. Evitá bebidas con mucho azúcar o alcohol, ya que deshidratan. Horarios prohibidos: Tratá de no exponerte al sol directo entre las 10:00 y las 16:00 horas .

Tratá de no exponerte al sol directo entre las . Ropa liviana: Usá prendas claras, holgadas y, si salís, no te olvides del gorro y los anteojos de sol.

Usá prendas claras, holgadas y, si salís, no te olvides del gorro y los anteojos de sol. Actividad física: Reducí la exigencia. Si entrenás, hacelo a primera hora de la mañana o cuando ya bajó el sol.

Reducí la exigencia. Si entrenás, hacelo a primera hora de la mañana o cuando ya bajó el sol. Alimentación: Priorizá frutas y verduras; evitá las comidas muy pesadas o calóricas.

Si tenés que salir a la ruta o moverte por la provincia, chequeá el estado de las alertas a corto plazo, ya que las tormentas de verano suelen ser intensas y repentinas.