Cuenta DNI: descuentos imperdibles y nuevos topes de reintegro para febrero 2026

Llegó el segundo mes del año y la billetera digital de Banco Provincia renovó sus beneficios. Conocé el listado completo de promociones en carnicerías, supermercados y estaciones de servicio para cuidar el bolsillo este verano.

Ignacio Hernández
Arrancó febrero y, como ya es costumbre para millones de bonaerenses, Cuenta DNI se convierte en el aliado fundamental para ganarle a la inflación. Si estás veraneando en la Costa Atlántica o te quedaste en la ciudad, la billetera digital del Banco Provincia confirmó su batería de descuentos para este mes, manteniendo los clásicos ahorros en alimentos y sumando opciones fuertes para la temporada de verano 2026.

A continuación, te detallamos la guía definitiva para que sepas qué día te conviene comprar y cuánto podés ahorrar en cada rubro.

Carnicerías, granjas y pescaderías

Uno de los beneficios más valorados sigue firme. Durante todo febrero, vas a poder acceder a un 20% de descuento en comercios adheridos de estos rubros.

  • ¿Cuándo? Todos los viernes del mes (6, 13, 20 y 27 de febrero).
  • Tope de reintegro: $5.000 por semana y por persona.
  • Dato clave: El tope se alcanza con consumos de $25.000. Si aprovechás los cuatro viernes, podés sumar un ahorro mensual de hasta $20.000 solo en este rubro.

Especial Verano 2026: paradores y gastronomía

Si tenés la suerte de estar de vacaciones, prestá atención a este beneficio ampliado. Incluye desde balnearios hasta locales gastronómicos emblemáticos como Atalaya, Manolo o Havanna.

  • Descuento: 25% de ahorro.
  • ¿Cuándo? Todos los días.
  • Tope de reintegro: $10.000 por semana (unificado).
  • Rubros: Balnearios, espectáculos, entretenimiento y confiterías adheridas.

Calendario semanal de supermercados

Este mes, las cadenas de supermercados juegan fuerte con días específicos. Agendate este esquema para no perderte nada, ya que cada cadena maneja sus propias reglas:

SupermercadoDía de descuentoBeneficioTope / Condiciones
Día%Lunes20%Tope de $8.000 por día.
Nini MayoristaMartes15%Tope de $20.000 por día (ideal compras grandes).
CarrefourMiércoles10%Sin tope de reintegro.
ToledoMiércoles20%Sin tope, en tickets superiores a $40.000.
Chango MásJueves15%Sin tope de reintegro.
Cooperativa ObreraMar y Mié15%Tope de $6.000 semanal.
Más leídas