Alerta global: el asteroide 2024 YR4 podría impactar en la Tierra y ya identificaron posibles zonas de riesgo

La posibilidad de que un asteroide impacte contra la Tierra ha sido tema de debate en la comunidad científica durante años. Sin embargo, en los últimos días, la NASA ha puesto la mira en el asteroide 2024 YR4, cuya trayectoria ha generado gran preocupación.

Las agencias espaciales monitorean de cerca su movimiento, ya que cualquier desviación en su órbita podría cambiar drásticamente el punto de posible impacto. Además, la comunidad científica advierte que los sistemas de defensa planetaria aún no están completamente desarrollados, lo que deja al planeta vulnerable ante eventos de este tipo.

Este objeto, apodado el “asesino de ciudades”, tiene una probabilidad del 3,1% de colisión con la Tierra, la más alta registrada hasta el momento para este tipo de eventos. Aunque el margen de error es amplio, los expertos han identificado un pasillo de riesgo, y dentro de él hay ciudades altamente pobladas en Latinoamérica, África y Asia.

¿Qué se sabe sobre el asteroide 2024 YR4?

📌 Tamaño: Entre 40 y 90 metros de ancho, similar al que explotó sobre Rusia en 1908 y arrasó más de 2.000 km² de bosque.

📌 Fecha de posible impacto: 22 de diciembre de 2032.

📌 Posibles zonas afectadas: El océano Pacífico oriental, el norte de Sudamérica, el océano Atlántico, África, el Mar Arábigo y el sur de Asia.

📌 Potencia destructiva: El impacto podría liberar 500 veces la energía de la bomba de Hiroshima.

Según The New York Times y The Independent, una de las ciudades que podría estar en el área de impacto es Bogotá, la capital de Colombia. También se mencionan otras urbes como Lagos, Jartum, Bombay y Calcuta, que en total albergan más de 110 millones de personas.

¿Qué pasaría si 2024 YR4 impacta en la Tierra?

Los efectos del impacto dependerían de varios factores, como la composición del asteroide y el lugar donde caiga.

🔹 Si cae en el océano: Generaría megat tsunamis, afectando regiones costeras con olas de hasta 50 metros de altura.

🔹 Si impacta en una ciudad: El área afectada podría alcanzar hasta 50 km de diámetro, destruyendo infraestructuras y poniendo en riesgo millones de vidas.

🔹 Si explota en la atmósfera: Liberaría una onda expansiva similar a una bomba nuclear, con incendios y efectos globales en la atmósfera.

¿Cómo se prepara la Tierra para un posible impacto?

Las agencias espaciales trabajan en estrategias de defensa planetaria para evitar escenarios catastróficos. Entre las opciones en estudio se encuentran:

✔ Desviar la trayectoria del asteroide con una nave de impacto, como la misión DART de la NASA, que en 2022 logró modificar la órbita de un asteroide menor.

✔ Detonaciones controladas en el espacio para fragmentar el objeto y minimizar el daño.

✔ Evacuaciones preventivas si se logra calcular el punto de impacto con suficiente anticipación.

Aunque el riesgo de impacto sigue siendo bajo, los científicos continúan monitoreando la trayectoria del asteroide 2024 YR4. En los próximos meses, el telescopio espacial James Webb será clave para determinar su tamaño exacto y calcular con mayor precisión su órbita.

Por ahora, el mensaje de los expertos es claro: no hay motivo para el pánico, pero sí para estar atentos.