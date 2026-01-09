Alerta en Ezeiza por cierre de pista este viernes: qué pasará con los 40 vuelos afectados y cómo consultar tu viaje

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza enfrenta una jornada de complicaciones operativas este viernes 9 de enero de 2026. Según informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina, la principal terminal aérea del país permanecerá cerrada durante casi cuatro horas debido a tareas de mantenimiento preventivo de carácter urgente en sus pistas.

La medida impacta de forma directa en más de 40 vuelos que debían despegar o aterrizar en la franja horaria comprendida entre las 13:55 y las 17:40. Esta interrupción técnica se produce en un momento crítico de la temporada estival, coincidiendo con el recambio turístico y un alto flujo de pasajeros.

Detalles del cierre y vuelos afectados

La decisión de inhabilitar ambas pistas de forma simultánea fue comunicada por las autoridades aeroportuarias como una acción de fuerza mayor tras una evaluación técnica. El objetivo primordial es garantizar la seguridad operacional y evitar desprendimientos de asfalto o deterioros mayores que pudieran derivar en un cierre prolongado, tal como ocurrió recientemente en el Aeroparque Jorge Newbery.

En total, son 41 las operaciones afectadas entre arribos y despegues. Las aerolíneas que operan en Ezeiza, que suman 29 compañías internacionales y de cabotaje, fueron notificadas con antelación para iniciar los procesos de reprogramación. La franja horaria elegida, según el análisis técnico conjunto, es la que presenta la menor densidad de tráfico diario, buscando mitigar el impacto en los cronogramas habituales.

Qué deben hacer los pasajeros

Ante este escenario, se han dispuesto diversas alternativas para los usuarios afectados:

Reprogramaciones horarias: La mayoría de los vuelos se han desplazado a horarios anteriores a las 14:00 o posteriores a las 18:00 para mantener la operación desde Ezeiza.

Derivación a Aeroparque: Algunos servicios de corto alcance y vuelos regionales han sido trasladados temporalmente al Aeroparque Jorge Newbery.

Notificaciones directas: Las compañías aéreas están enviando correos electrónicos y notificaciones vía app a los pasajeros cuyos tickets sufrieron modificaciones.

Se recomienda a todos los viajeros que tengan previsto volar este viernes realizar el check-in online con mayor antelación y verificar el estado del vuelo a través de las páginas oficiales de las aerolíneas o en la web de Aeropuertos Argentina antes de dirigirse a la terminal.

Razones del mantenimiento preventivo

Si bien los trabajos se presentan como programados, las autoridades destacaron que se ejecutan de manera inmediata para asegurar la continuidad del servicio. Este tipo de intervenciones suelen responder a la fatiga del material en las pistas, agravada por las altas temperaturas del verano y el intenso peso de las aeronaves de gran porte que operan en esta terminal internacional.

La ejecución de las obras está a cargo de Aeropuertos Argentina bajo la supervisión de los organismos reguladores. Se espera que, una vez finalizadas las tareas a las 17:40, la actividad en el aeropuerto se normalice gradualmente, aunque podrían persistir demoras residuales durante la noche del viernes debido al congestionamiento de operaciones acumuladas.