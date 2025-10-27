¡Al super con Cuenta DNI! Banco Provincia ofrece 15% de reintegro en Nini Mayorista los martes

El Banco Provincia ha lanzado una atractiva promoción para los usuarios de su aplicación Cuenta DNI: un reintegro del 15% en las compras realizadas en las sucursales de Nini Mayorista todos los martes. Este beneficio busca fomentar el uso de la tecnología financiera en la provincia y aliviar el bolsillo de los consumidores.

Detalles de la promoción “¡Al super con Cuenta DNI!”

El beneficio está vigente durante octubre y solo se puede utilizar a través de la Cuenta DNI con dinero en cuenta. Los usuarios deben tener en mente ciertos puntos importantes:

El descuento aplica exclusivamente para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI .

. No accederán al reintegro aquellos clientes con atrasos en sus obligaciones con el Banco Provincia .

. Los pagos a través de códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales no son incluidos en la promoción.

Además, los usuarios pueden recibir un tope de $20.000 por día y por persona. Los montos reintegrados se reflejarán en su cuenta dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.

Exclusiones y limitaciones de la promoción

El Banco Provincia ha aclarado que no se aplicarán reintegros para ventas de productos como bebidas alcohólicas y electrodomésticos. Además, el beneficio es excluyente respecto a otras promociones y descuentos que se encuentren vigentes en el momento de la compra.

Para consultar las sucursales de Nini Mayorista que participan en este beneficio, los usuarios pueden acceder a la página web del banco.

Otras ofertas disponibles con Cuenta DNI

La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece diversas promociones que resultan muy atractivas para los consumidores en la provincia. En septiembre de 2025, destacan las siguientes ofertas:

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento con tope de reintegro.

35% de descuento con tope de reintegro. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento disponible todos los días.

40% de descuento disponible todos los días. Supermercados: Descuentos variables según el día de la semana.

Descuentos variables según el día de la semana. Universidades: 40% de descuento en comercios dentro de instituciones universitarias.

40% de descuento en comercios dentro de instituciones universitarias. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías participantes.

10% de descuento los lunes y martes en librerías participantes. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Estas iniciativas se han convertido en valiosas herramientas para los usuarios que buscan maximizar su ahorro en compras esenciales y cotidianas. Recientemente, la tendencia de utilizar aplicaciones bancarias para optimizar gastos se ha vuelto muy popular en la región.