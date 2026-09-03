Ahorro con cuenta dni en septiembre 2026: cómo funciona el descuento en carnicerías y todos los beneficios vigentes

Si querés aliviar el bolsillo en las compras del hogar, el Banco Provincia confirmó todos los beneficios de Cuenta DNI para septiembre de 2026.

La billetera virtual mantiene su popular reintegro en carnicerías y suma promociones especiales en gastronomía, comercios de cercanía y ferias con topes de devolución semanales y mensuales.

Descuento en carnicerías: días, tope semanal y cómo alcanzar el máximo ahorro

Para abastecer la mesa, la banca pública ofrece una devolución sustancial en comercios del rubro adheridos:

Porcentaje y días: 20% de descuento de lunes a viernes .

20% de descuento . Tope semanal: hasta $6.000 por persona y por semana .

hasta . Gasto requerido: se alcanza el tope semanal con consumos de $30.000 .

se alcanza el tope semanal con consumos de . Ahorro mensual: al contar septiembre con cinco semanas, cada usuario puede acumular hasta $30.000 de reintegro .

al contar septiembre con cinco semanas, . Condición de pago: aplica abonando exclusivamente con código QR desde la app y saldo en cuenta.

Promoción especial en gastronomía y beneficios para el Día del Maestro

Las salidas y los locales de comida cuentan con fechas clave y porcentajes destacados durante este mes:

Día del Maestro (11 de septiembre): 30% de descuento con tope de $15.000 por persona (se alcanza gastando $50.000).

con tope de (se alcanza gastando $50.000). Gastronomía los fines de semana: 25% de ahorro sábados y domingos . El tope es de $8.000 semanales por persona con consumos de $32.000.

. El tope es de con consumos de $32.000. YPF Full:25% de descuento sábados y domingos en locales adheridos (no incluye combustibles). Tope de $8.000 por semana gastando $32.000.

Ahorro diario en comercios de cercanía, ferias y garrafas

Para los consumos habituales y compras cotidianas, la app ofrece topes que se renuevan en forma semanal o mensual:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes . Tope de $6.000 por semana (se alcanza con compras de $30.000).

. Tope de (se alcanza con compras de $30.000). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días . Devuelve hasta $6.000 semanales por persona gastando $15.000.

. Devuelve hasta por persona gastando $15.000. Garrafas: 40% de ahorro todos los días en la compra de unidades. El tope mensual unificado es de $18.000 por persona ($45.000 en consumos).

en la compra de unidades. El tope mensual unificado es de ($45.000 en consumos). Universidades y clubes:40% de descuento diario con límite de $6.000 semanales ($15.000 de consumo).

Mascotas, marcas, librerías y farmacias: los rubros que completan la grilla

Las promociones se extienden a rubros específicos con opciones sin límite de devolución: