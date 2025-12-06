Aguinaldo y Bono de Fin de Año: El mapa de las provincias que ya confirmaron fechas de cobro para diciembre 2025

La carrera contra el calendario de diciembre ya empezó. A solo semanas de las fiestas, la incertidumbre económica hace que la pregunta sea la misma en todas las oficinas públicas y grupos de WhatsApp: ¿Cuándo está la plata del aguinaldo y hay bono de fin de año?

A diferencia de la Nación, donde la motosierra sigue encendida y el “no hay plata” frena cualquier bono extra, un grupo de gobernadores decidió picar en punta y asegurar la paz social con cronogramas confirmados. Si sos estatal, docente, policía o profesional de la Salud acá tenés la información actualizada al día de hoy.

Santiago del Estero: El “Campeón” de los Bonos

El gobernador Gerardo Zamora volvió a marcar la diferencia este 2025. Mientras otras provincias siguen haciendo cuentas, Santiago del Estero ya confirmó un bono de fin de año de $2.100.000, activando el cronograma de pago tanto para la suma extra como para el aguinaldo de diciembre.

Bono de Fin de Año (3ra Cuota): La tercera y última parte del bono extraordinario (que se vino pagando en octubre y noviembre) se deposita el martes 23 de diciembre de 2025 .

La tercera y última parte del bono extraordinario (que se vino pagando en octubre y noviembre) se deposita el . Aguinaldo (SAC): Se confirmó que estará acreditado el viernes 19 de diciembre, permitiendo que los empleados públicos tengan liquidez plena antes del fin de semana previo a Navidad.

El dato: Este “pack” de medidas incluye a todos los agentes de la administración pública provincial y docentes, consolidando el ingreso más alto del norte argentino para estas fiestas.

Chubut: Seguridad en la Patagonia

En el sur, donde la inflación golpea doble, el gobierno de Chubut trajo tranquilidad esta mañana. Fuentes del Ministerio de Economía provincial confirmaron que no habrá desdoblamientos raros ni esperas hasta fin de mes.

El Cronograma confirmado:

Viernes 19 de diciembre: Se deposita el Medio Aguinaldo para todos los empleados públicos (Activos) y Jubilados (Pasivos).

Se deposita el Medio Aguinaldo para los empleados públicos (Activos) y Jubilados (Pasivos). Disponibilidad: La plata estará disponible en los cajeros del Banco del Chubut desde las 00:00 del sábado 20 de diciembre.

Esta medida busca descomprimir la tensión salarial que se vivió durante el año con los gremios docentes y estatales de la provincia.

Provincia de Buenos Aires: Kicillof define el pago

Es el distrito más grande y el que todos miran. Tras abonar los sueldos de estatales bonaerenses de noviembre en los primeros días de esta semana, la Tesorería General bonaerense perfiló el esquema para el aguinaldo de docentes, médicos, judiciales y administración central (Ley 10.430).

¿Cuándo cobran los bonaerenses? El esquema se dividirá para no saturar el sistema bancario, con fechas clave entre el 19 y el 23 de este mes:

Viernes 19 de diciembre: Cobrarían los organismos de la Administración Central, Ministerio de Salud, Seguridad y Servicio Penitenciario.

Cobrarían los organismos de la Administración Central, Ministerio de Salud, Seguridad y Servicio Penitenciario. Lunes 22 y Martes 23 de diciembre: Sería el turno de la Dirección General de Cultura y Educación (Docentes) y el Poder Judicial.

¿Qué pasa con el Bono Navideño en PBA?

Acá hay que ser claros: A hoy, 6 de diciembre, NO hay un bono de fin de año para estatales confirmado por decreto provincial. Sin embargo, la presión de los gremios (ATE, UPCN y el Frente de Unidad Docente) es fuerte. Lo que sí está confirmado son bonos municipales en varios distritos bonaerenses, que van desde los $100.000 a los $250.000, pero dependen de cada intendente, no de Kicillof.

Guía Rápida: ¿Cómo calcular tu aguinaldo real?

No te confíes de lo que te dicen, hacé tu propia cuenta para controlar el recibo:

Tu mejor sueldo: Agarrá tus recibos de Julio a Diciembre 2025. Buscá el que tenga el BRUTO más alto (el número grande antes de los descuentos). Dividilo por 2: Esa es la base de tu aguinaldo. Restale un 18% (aprox): A esa mitad le tenés que sacar los descuentos de ley (Jubilación + Obra Social). El resultado: Eso es lo que te tiene que aparecer en el Home Banking.

Recomendaciones de Seguridad

Con las fechas de cobro confirmadas, los bancos advierten sobre una ola de ciberestafas en diciembre.