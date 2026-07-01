Aguinaldo docentes de la provincia de buenos aires: cuándo se paga el sac y qué revisar en el recibo

El aguinaldo docentes de la Provincia de Buenos Aires vuelve a quedar en el centro de la agenda salarial: el pago del SAC correspondiente al primer semestre de 2026 fue incluido dentro del cronograma de haberes de junio, pero para los trabajadores de la educación la fecha no es la misma que para otros sectores estatales.

Según el esquema informado por la Tesorería General bonaerense, el depósito de sueldos y medio aguinaldo comenzó el martes 30 de junio para distintos organismos y se extiende hasta el martes 7 de julio. En ese último tramo aparece el dato que miran docentes, profesores, auxiliares y personal vinculado al sistema educativo provincial: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP figuran para el martes 7 de julio.

La confirmación llega en un contexto sensible. Los gremios docentes venían reclamando que cualquier recomposición salarial de junio impactara en la liquidación del Sueldo Anual Complementario, pero la negociación paritaria llegó a fin de mes sin una nueva suba cerrada para ese período. Por eso, además de mirar la fecha de acreditación, muchos docentes revisarán con lupa qué conceptos entraron al cálculo.

Aguinaldo docentes de la Provincia de Buenos Aires: cuándo se paga

El cronograma provincial ubica el pago del SAC docente junto con los haberes de junio. Para el sector educativo bonaerense, la fecha clave es martes 7 de julio de 2026. Ese día corresponde a la Dirección General de Cultura y Educación y a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, de acuerdo con el calendario difundido para la administración pública provincial.

La Provincia de Buenos Aires no debe confundirse con CABA: el cronograma bonaerense alcanza a docentes que dependen del sistema educativo provincial y a los circuitos administrativos vinculados con la DGCyE. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige otro esquema de liquidación, con sus propias fechas y normativa local.

Fecha de pago Organismos o sector Qué se acredita Martes 30 de junio Vialidad, OCEBA, Instituto de la Vivienda Haberes de junio y SAC Miércoles 1 de julio Seguridad, Servicio Penitenciario, Desarrollo de la Comunidad y otros organismos Haberes de junio y SAC Jueves 2 de julio Ministerio de Salud y Caja de Policía Haberes de junio y SAC Viernes 3 de julio Ministerios, ARBA, Poder Legislativo y organismos descentralizados Haberes de junio y SAC Lunes 6 de julio Poder Judicial Haberes de junio y SAC Martes 7 de julio DGCyE y DiPrEGeP Haberes docentes de junio y medio aguinaldo

El calendario puede consultarse en el sitio de la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires, que publica el esquema de pagos de la administración pública bonaerense.

Cómo se calcula el SAC docente y por qué no todos cobran lo mismo

El Sueldo Anual Complementario se paga en dos cuotas. La primera corresponde al primer semestre y, como regla general, se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre enero y junio. La pauta general surge de la normativa nacional sobre SAC, que puede consultarse en Infoleg.

En el caso docente, el resultado puede variar bastante de una persona a otra. No es lo mismo un maestro de grado con jornada simple que un docente con módulos, horas cátedra, doble cargo, quinta hora, antigüedad alta, ruralidad, desfavorabilidad, suplencias o movimientos durante el semestre.

También influye si la persona trabajó todo el período o solo una parte. Cuando el docente no prestó servicios durante los seis meses completos, el SAC se liquida de manera proporcional. Esto puede pasar con altas recientes, suplencias cortas, cambios de situación de revista o cargos tomados después de enero.

Qué mirar en el recibo del aguinaldo docente

El primer control es distinguir entre monto bruto y monto neto. El SAC puede aparecer liquidado como medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario y luego sufrir los descuentos correspondientes. Por eso, el dinero que se acredita en la cuenta puede ser menor al importe bruto que figura en el recibo.

Para revisar si la liquidación es razonable, conviene observar estos puntos:

El mejor mes del semestre: verificar cuál fue la remuneración más alta entre enero y junio.

verificar cuál fue la remuneración más alta entre enero y junio. Los cargos y módulos activos: revisar si fueron considerados todos los desempeños liquidados.

revisar si fueron considerados todos los desempeños liquidados. La proporcionalidad: controlar si hubo altas, bajas, suplencias o licencias que puedan modificar el cálculo.

controlar si hubo altas, bajas, suplencias o licencias que puedan modificar el cálculo. Los conceptos no remunerativos: no todos los adicionales integran la base del SAC.

no todos los adicionales integran la base del SAC. Los descuentos: mirar aportes, obra social y otras retenciones habituales.

Este último punto no es menor. En el acuerdo salarial informado por los gremios docentes a comienzos de 2026 se incluyó una bonificación de $28.700 no remunerativa y no bonificable como compensación vinculada a FONID y Conectividad. Al tratarse de un concepto no remunerativo, puede no integrar la base de cálculo del aguinaldo, salvo que una norma o liquidación específica disponga otro tratamiento.

La paritaria docente y el impacto sobre el medio aguinaldo

El pago del SAC llega con la paritaria bonaerense bajo presión. El último acuerdo difundido por sindicatos como SUTEBA y UDOCBA contempló una mejora del 9% tomando como base el salario de enero, distribuida en febrero, marzo y abril, con cláusula de monitoreo y reapertura en junio.

La discusión de junio era importante porque cualquier aumento aplicado a ese mes podía modificar la base salarial del semestre y, por lo tanto, impactar en el aguinaldo. Sin embargo, al no haber una recomposición cerrada antes de la liquidación, el pago del SAC se ordenó con los valores ya cargados en el sistema provincial.

Para los docentes, esto deja una pregunta práctica: qué pasa si más adelante se acuerda una suba retroactiva. En esos casos, la Provincia puede liquidar diferencias en pagos posteriores si corresponde. Por ahora, no hay que dar por confirmado un retroactivo hasta que exista una comunicación oficial o paritaria firmada.

Dónde consultar el recibo y qué hacer si hay diferencias

Los docentes bonaerenses pueden revisar la liquidación desde el Portal ABC, en el servicio Mis Haberes, o mediante la aplicación oficial vinculada a la Dirección General de Cultura y Educación. Allí se puede consultar el recibo por período liquidado y por cargo.

Si el importe del SAC parece menor al esperado, lo recomendable es no mirar solo la acreditación bancaria. Primero hay que descargar el recibo, identificar el concepto correspondiente al aguinaldo, comparar con los haberes del semestre y verificar si hubo proporcionalidad. En muchos casos, la diferencia se explica por suplencias, descuentos, cambios de carga horaria o conceptos que no integran el cálculo.

Cuando la diferencia no tiene explicación clara, el camino administrativo suele empezar por la escuela, la Secretaría de Asuntos Docentes o los canales de consulta de la DGCyE, según el caso. También los gremios docentes suelen recibir reclamos para revisar liquidaciones, especialmente cuando hay varios cargos, módulos o situaciones de revista combinadas.

La fecha que queda marcada para el sector educativo es el martes 7 de julio. Ese día, los docentes de la Provincia de Buenos Aires deberían ver acreditados los haberes de junio junto con el medio aguinaldo, en una liquidación que no solo suma ingresos en medio del invierno, sino que también vuelve a poner bajo la lupa la discusión salarial bonaerense.