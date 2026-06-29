40 años de la segunda estrella: el mundial que inmortalizó a maradona

Este 29 de junio de 2026 se cumplen 40 años de una de las páginas más gloriosas de la historia del deporte argentino. Un día como hoy, pero en 1986, la Selección Argentina derrotó 3 a 2 a Alemania Federal en la final disputada en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México y conquistó su segunda Copa del Mundo, ocho años después del título obtenido en 1978.

Aquel equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo quedó grabado para siempre en la memoria colectiva por su entrega, personalidad y calidad futbolística, pero especialmente por la actuación extraordinaria de Diego Armando Maradona, quien llevó a la Selección a la cima del fútbol mundial con un rendimiento que aún hoy es considerado uno de los más brillantes en la historia de los Mundiales.

Maradona fue el gran líder de Argentina durante toda la competencia. Convirtió cinco goles, brindó asistencias decisivas y protagonizó dos de las jugadas más recordadas de todos los tiempos frente a Inglaterra: “La Mano de Dios” y el extraordinario “Gol del Siglo”, una obra maestra que continúa siendo admirada en cada rincón del planeta.

La final también quedó marcada por la emoción. Argentina se adelantó 2 a 0 con los goles de José Luis Brown y Jorge Valdano, Alemania Federal logró igualar el encuentro y, cuando el alargue parecía inevitable, Maradona asistió magistralmente a Jorge Burruchaga para sellar el histórico 3 a 2 que le dio al país su segunda estrella.

Un campeonato que cambió para siempre al fútbol argentino

La conquista de México 1986 significó mucho más que levantar una copa. Consolidó a Argentina entre las grandes potencias del fútbol mundial y dejó una identidad basada en el talento, la personalidad y la convicción para competir ante cualquier rival.

Aquella imagen de Maradona levantando la Copa del Mundo se transformó en un símbolo de orgullo nacional y en una fuente de inspiración para millones de argentinos durante las décadas siguientes.

De la segunda a la tercera estrella… y el sueño de la cuarta

El legado de aquella inolvidable generación encontró continuidad 36 años más tarde, cuando la Selección Argentina volvió a tocar la gloria al conquistar el Mundial de Qatar 2022, logrando la tan esperada tercera estrella de la mano de Lionel Messi, en una final inolvidable frente a Francia.

Hoy, mientras se cumplen cuatro décadas de aquella histórica consagración en México, el fútbol argentino vuelve a mirar hacia adelante. Con la ilusión intacta y el orgullo de haber escrito algunas de las páginas más grandes de la historia de los Mundiales, millones de argentinos acompañan a la Selección con un nuevo objetivo: soñar con la cuarta estrella, convencidos de que la pasión, el talento y el espíritu competitivo siguen siendo el sello distintivo de la Albiceleste.

Cuarenta años después de México 1986, la segunda estrella continúa brillando con la misma intensidad. Fue el título que inmortalizó a Maradona, que fortaleció la identidad futbolística del país y que abrió un camino de gloria que hoy continúa con tres Copas del Mundo y la ilusión de seguir haciendo historia.