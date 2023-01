Adoptó una chanchita y se la comió a la parrilla: "Ya no está en este plano", se justificó ante su ex dueña

Hay situaciones tan bizarras que resulta difícil creer que realmente pueden haber sucedido, y en esa categoría puede colocarse lo que acaba de pasar en Argentina.

Roma.

Una promesa rota.

Roma era la chanchita de Mariela, quien decidió darla en adopción porque no podía tenerla más en su casa. Un hombre llamado Facundo Medina, de Ingeniero Maschwitz, le envió un mensaje, diciéndole que adoptaría el animal para que fuera la mascota de sus hijas.

La mujer accedió y el hombre pasó a buscar a la minipig a su casa. El problema es que todo era un engaño cuyo único objetivo era comerse a la pobre Roma.

Consultada, la ex dueña de la chanchita declaró indignada: "Me dijo que quería tenerla como mascota, que tenía dos nenas, me mandó videos jugando con las hijas".

Medina se defendió de las acusaciones en su contra diciendo: "Yo no tengo nada que ver. Es un error informático".

El sujeto negó haber adoptado al animal, pese a que las publicaciones que subió a sus redes sociales muestran exactamente lo contrario.

Las denuncias contra Medina

En un audio que se viralizó se escucha: "Me contó que recién llegó de llevar la chancha (a matar). Ya prendió el fuego. Qué guanaco, qué maldito. No lo hubiese agarrado. La hubiese dejado con la dueña. Pobrecita".

La grabación llegó a Mariela, que interpeló a Medina. El hombre, sin problemas, le dijo que la chanchita "no estaba más en este plano".

La ex dueña del animal se quebró en llanto: "¡Me quiero matar! ¡No lo puedo creer! ¡Es muy cruel, me siento muy mal!".

A Medina le hicieron una denuncia penal por maltrato animal y averiguación de ilícito.