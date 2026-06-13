Auxiliares de educación bonaerenses y el dato que define sueldo y aguinaldo en junio 2026

Los auxiliares de educación bonaerenses llegan a junio de 2026 con dos temas centrales en la liquidación: el sueldo mensual y el medio aguinaldo. La expectativa estaba puesta en la reapertura de la paritaria estatal, pero hasta este sábado 13 de junio no hay un nuevo aumento cerrado para junio para el personal comprendido en la Ley 10.430.

La negociación entre la Provincia de Buenos Aires y los gremios estatales pasó a cuarto intermedio. ATE pidió que cualquier recomposición salarial rija desde junio y quede por encima de la inflación, mientras que el Gobierno bonaerense confirmó el pago del aguinaldo junto con los haberes de junio, además de una suba del 30% en asignaciones familiares y un plan de refinanciación de deudas para empleados públicos.

Auxiliares bonaerenses: qué sueldo se toma como referencia en junio

Mientras no se firme una nueva paritaria, la referencia vigente sigue siendo la escala consolidada tras el último acuerdo: 1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril, sobre la base de enero. Ese acuerdo fue informado por el Ministerio de Economía bonaerense e incluyó una bonificación para auxiliares de la educación.

En términos prácticos, esto significa que si no aparece una oferta con vigencia en junio, el salario del mes no sumaría una nueva recomposición antes del aguinaldo. Por eso el punto sensible no es solo el porcentaje que pueda ofrecer la Provincia, sino desde qué mes se aplica: junio, julio o de manera retroactiva.

Categoría auxiliar Sueldo de bolsillo estimado vigente Categoría 5 $722.170 Categoría 7 $771.921 Categoría 9 $796.844 Categoría 11 $821.154 Categoría 13 $840.460 Categoría 15 $882.646

Los montos son una referencia de bolsillo para auxiliares de escuelas públicas bonaerenses con régimen de 30 horas. El cobro final puede variar por antigüedad, descuentos personales, licencias, situación de revista, retenciones, cuotas sindicales, adicionales y otros conceptos cargados en el recibo.

Aguinaldo de junio: qué pasa si no hay aumento antes de la liquidación

El Sueldo Anual Complementario de junio se calcula, en términos generales, como el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre. La Ley 27.073 fija que la primera cuota vence el 30 de junio, y el cálculo se realiza sobre los conceptos que correspondan según la liquidación salarial.

Para los auxiliares, el detalle clave es este: si junio no incorpora aumento salarial, el aguinaldo se calculará sobre la mejor remuneración ya vigente dentro del semestre. En cambio, si la Provincia acordara luego una mejora con retroactividad a junio, podría corresponder un ajuste posterior en la liquidación.

Por eso los gremios insisten en que la suba rija desde junio. No es un reclamo menor: una mejora aplicada en julio mejora el sueldo del segundo semestre, pero no necesariamente modifica el primer medio aguinaldo. Una mejora con vigencia en junio, en cambio, puede tener incidencia directa en el SAC.

Qué deben mirar los auxiliares en el recibo

Al momento de cobrar, conviene revisar el recibo en Mis Haberes del portal ABC y controlar tres datos: la categoría, el régimen horario y los conceptos liquidados. También es importante verificar si figura correctamente la bonificación del sector y si hubo descuentos o ajustes que expliquen diferencias frente a los valores estimados.

Categoría: define la base del salario dentro del escalafón.

define la base del salario dentro del escalafón. Conceptos remunerativos: son los que pueden incidir en el aguinaldo.

son los que pueden incidir en el aguinaldo. Bonificaciones y descuentos: pueden modificar el monto final depositado.

El escenario sigue abierto. La Provincia deberá volver a sentarse con los gremios para definir una propuesta salarial, mientras los auxiliares de educación bonaerenses esperan saber si la mejora llegará a tiempo para mover el sueldo de junio y el aguinaldo, o si quedará recién para la próxima liquidación.