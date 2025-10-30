Abren inscripción para artistas callejeros que trabajarán en La Costa durante la temporada 2026

La Subsecretaría de Cultura de La Costa ha abierto el periodo de inscripción para artistas callejeros que deseen participar en la temporada 2026. La iniciativa busca promover la cultura local y brindar oportunidades a los talentos emergentes.

¿Cuáles son las fechas clave para la inscripción?

Los interesados pueden registrarse hasta el lunes 24 de noviembre. Esta fecha límite es crucial para aquellos que desean integrar el programa de artistas callejeros durante el próximo año.

La inscripción se realiza a través de un formulario en línea que está disponible en la página oficial del municipio: www.lacosta.gob.ar/artistascallejeros2026.

¿Qué información se debe presentar en la inscripción?

Al completar el formulario, los artistas deberán incluir información relevante sobre su propuesta y experiencia. Esto permitirá a la Subsecretaría evaluar las propuestas y seleccionar a los artistas que participarán.

Para quienes tengan dudas o necesiten más información, se recomienda contactar a través del correo electrónico: [email protected].

¿Cómo beneficia esta iniciativa a los artistas?

Este programa no solo ofrece una plataforma para que los artistas muestren su trabajo, sino que también contribuye a la dinamización cultural de La Costa. Los artistas de calle pueden obtener visibilidad y potencialmente generar ingresos durante la temporada turística.

La Municipalidad espera que esta acción fomente una mayor participación cultural y una enriquecedora experiencia para residentes y visitantes en 2026.