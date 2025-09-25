A dos meses del verano, ya se conocen los precios en la Costa Atlántica para la temporada 2026

La Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires continúa siendo el destino preferido para vacacionar en Argentina, tanto por residentes locales como por turistas de otras provincias. A pesar de haber atravesado una de las peores temporadas desde la pandemia, el verano pasado registró un promedio del 75% de ocupación hotelera.

¿Cuáles son los precios estimados para la temporada 2026?

A medida que se aproxima una nueva temporada alta, los colegios de martilleros y propietarios particulares han comenzado a definir los precios de referencia para los alquileres en diversas localidades. A continuación, un desglose de los precios estimados para esta temporada.

Mar del Plata y su oferta variada

En Mar del Plata, el costo de una casa para cuatro personas se sitúa en aproximadamente $120.000 por noche, cifra comparable a la de un hotel de tres estrellas, donde una habitación doble cuesta alrededor de $130.000. Para quienes buscan opciones más accesibles, los departamentos tienen precios que rondan los $65.000 por noche.

En el ámbito de los balnearios, el alquiler de carpas comienza en $60.000 diarios, aunque este monto puede variar según la ubicación específica.

Comparativa de precios en otras localidades de la costa

En Necochea, el alquiler de una casa para cuatro personas se encuentra en torno a los $90.000 por noche, subiendo a $140.000 para una casa con capacidad para seis. El costo de una habitación doble en un hotel intermedio es de $120.000 por día, y el alquiler de carpas para toda la temporada tiene un precio de preventa de $1.170.000.

El Partido de la Costa, que incluye múltiples localidades y una vasta oferta de playas, muestra una gran variabilidad en sus precios. Por ejemplo, en San Bernardo, una noche en un departamento de dos ambientes cuesta aproximadamente $65.000, mientras que en Costa del Este y Costa Esmeralda se dolarizan, con precios de alrededor de U$D 100 y U$D 300, respectivamente, para casas similares.

En Villa Gesell, una estadía puede encontrarse desde $60.000 para un departamento de dos ambientes o $130.000 para una casa de cuatro. En cambio, las localidades de Mar Azul y Mar de las Pampas ofrecen cabañas por aproximadamente $138.000 y $170.000, respectivamente.

Finalmente, Pinamar también mantiene precios dolarizados, con departamentos de dos ambientes por U$D 150 y casas de cuatro habitaciones que pueden costar hasta U$D 15.000 por un mes de enero. En Cariló, los precios de una casa similar rondan U$D 8.000 por quincena, aunque se espera que haya una reducción de entre el 30% y 40% durante febrero.