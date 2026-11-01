VTV en la Provincia: quiénes tienen 50% de descuento y quiénes no pagan

La VTV en la Provincia de Buenos Aires vuelve al centro de las consultas con el comienzo de noviembre y el turno de los vehículos que deben verificar según su patente. Pero el precio general de la inspección no es igual para todo el mundo: hay categorías que pueden acceder a descuentos o incluso a la exención total del pago.

La diferencia es importante, en particular para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Sin embargo, el beneficio no debe darse por aplicado automáticamente al momento de llegar a la planta: la información oficial establece un procedimiento previo para presentar y evaluar la documentación.

Conviene conocer esa condición antes de abonar un turno, ya que hacer el trámite sin verificar el alcance de una bonificación puede generar gastos innecesarios o expectativas equivocadas.

Quiénes pueden hacer la VTV gratis en la Provincia

El portal oficial de la verificación técnica bonaerense contempla la exención del 100% para personas con discapacidad que cumplan las condiciones y completen la gestión requerida. La solicitud debe asociarse al vehículo correspondiente y estar aprobada conforme a la documentación exigida.

No basta con presentarse a una planta y mencionar la situación del titular. El beneficio se tramita con anticipación desde el sistema oficial de VTV, que permite iniciar sesión, seleccionar el vehículo y aportar los comprobantes para su evaluación.

Quiénes tienen un descuento del 50%

Según las preguntas frecuentes de VTV de la Provincia, la bonificación de 50% del arancel alcanza, sujeto al cumplimiento de los requisitos, a jubilados y pensionados, a vehículos de más de 20 años y a determinados vehículos destinados a taxis, remises o transporte escolar.

Las categorías no son acumulables entre sí y la normativa oficial establece que los beneficios se aplican a un solo vehículo por año. No debe sumarse un descuento sobre otro para calcular un importe más bajo del que realmente corresponde.

Cómo solicitar la exención o la bonificación antes del turno

El trámite se inicia en el portal oficial de VTV bonaerense. Allí hay que ingresar con una cuenta, identificar el vehículo y adjuntar la documentación que corresponda al beneficio solicitado. La autoridad evalúa esa información antes de dar por concedida la exención o el descuento.

En el caso de jubilados y pensionados, la condición de beneficiario por sí sola no necesariamente alcanza: se deben acreditar los requisitos concretos del régimen. Por eso, resulta fundamental consultar el detalle actualizado del sistema antes de asumir que el arancel será reducido.

Para las personas con discapacidad, la exención debe gestionarse con la misma anticipación. Si la unidad o titular presenta una particularidad, la revisión individual es preferible a confiar en indicaciones de terceros no vinculados al organismo.

Qué patentes tienen su mes de vencimiento en noviembre

El cronograma de la Provincia asigna noviembre a los dominios terminados en 1. Este calendario ordena cuándo corresponde renovar la inspección periódica, aunque la fecha de vencimiento específica y la vigencia del certificado de cada unidad también deben revisarse.

El sistema permite solicitar turnos en plantas habilitadas y elegir la ubicación que resulte más conveniente. Las exenciones y los descuentos son una cuestión distinta del calendario de verificación: pertenecer a una categoría bonificada no elimina la necesidad de cumplir con la inspección.

Si el auto todavía tiene certificado vigente, lo razonable es comprobar ese dato antes de sacar un nuevo turno. Si la inspección corresponde en noviembre, conviene tramitar primero cualquier beneficio y guardar la constancia de aprobación para evitar inconvenientes en la planta.

La VTV no es gratuita para todos los jubilados ni para todos los vehículos antiguos sin evaluación previa. El ahorro existe, pero requiere verificar las condiciones antes de realizar el pago.