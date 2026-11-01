ANSES confirmó los montos finales y las fechas de cobro de noviembre para jubilados

La ANSES confirmó todas las novedades operativas y de liquidación para jubilados y pensionados de cara al mes de noviembre de 2026.

Si sos beneficiario o tenés un familiar a cargo, acá encontrás los montos finales exactos, el bono extraordinario y el calendario de cobro oficial con las modificaciones de este mes.

Aumento oficializado: las nuevas escalas para los haberes de noviembre

Con la aplicación del 1,93% de aumento derivado de la movilidad mensual y la inflación registrada en septiembre, las prestaciones base de la ANSES sufren una actualización directa.

Los nuevos valores para las distintas categorías quedan configurados de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $444.158,46

$444.158,46 Jubilación máxima: $2.988.765,82

$2.988.765,82 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77

$355.326,77 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $310.910,92

$310.910,92 PNC para Madres de 7 hijos: $444.158,46

$444.158,46 Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22

Bono extraordinario de $70.000: montos totales a cobrar

Mediante el Decreto 1296/2026, se dispuso la liquidación del refuerzo de ingresos de hasta $70.000, impactando directamente en los haberes más bajos.

De esta manera, el ingreso total depositado según cada prestación será:

Jubilación mínima: $514.158,46 ($444.158,46 haber base + $70.000 de bono).

($444.158,46 haber base + $70.000 de bono). PUAM: $425.326,77 ($355.326,77 haber base + $70.000 de bono).

($355.326,77 haber base + $70.000 de bono). PNC por Invalidez o Vejez: $380.910,92 ($310.910,92 haber base + $70.000 de bono).

($310.910,92 haber base + $70.000 de bono). PNC Madres de 7 hijos:$514.158,46 ($444.158,46 haber base + $70.000 de bono).

Quienes superen el haber mínimo pero perciban menos de $514.158,46 recibirán un bono proporcional para completar dicho tope (ejemplo: con un haber de $480.000, el refuerzo será de $34.158,46).

Quiénes quedan excluidos del cobro del bono en noviembre

El organismo previsional detalló las excepciones que no recibirán el bono extraordinario ni pagos compensatorios proporcionales.

Los grupos que no perciben el extra son:

Titulares con haberes iguales o superiores al tope establecido de $514.158,46 .

. Quienes perciben la jubilación máxima ($2.988.765,82).

($2.988.765,82). Beneficiarios de las asignaciones AUH, AUE y SUAF, ya que se rigen únicamente por su movilidad mensual.

Cronograma de pagos confirmado: fechas según la terminación de DNI

Por el feriado nacional del lunes 9 de noviembre (visita del papa León XIV) y el feriado bancario del martes 10 de noviembre, las acreditaciones comenzarán el miércoles 11 de noviembre.

Haberes mínimos y pensiones:

DNI finalizados en 0: Miércoles 11 de noviembre

Miércoles 11 de noviembre DNI finalizados en 1: Jueves 12 de noviembre

Jueves 12 de noviembre DNI finalizados en 2, 3 y 4: Viernes 13 de noviembre

Viernes 13 de noviembre DNI finalizados en 5: Lunes 16 de noviembre

Lunes 16 de noviembre DNI finalizados en 6: Martes 17 de noviembre

Martes 17 de noviembre DNI finalizados en 7: Miércoles 18 de noviembre

Miércoles 18 de noviembre DNI finalizados en 8: Jueves 19 de noviembre

Jueves 19 de noviembre DNI finalizados en 9: Viernes 20 de noviembre

Haberes que superan el mínimo: