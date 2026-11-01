Prepagas en noviembre: cuánto aumentan OSDE, Swiss Medical, Galeno y Omint

Las prepagas en noviembre de 2026 aplican nuevas actualizaciones en las cuotas de sus afiliados y vuelven a impactar en el presupuesto mensual de los hogares. Para las familias de la Provincia de Buenos Aires que tienen cobertura privada, la consulta principal es cuánto sube cada empresa y por qué el porcentaje de un plan no siempre coincide con el de otro.

Las prestadoras comunican sus nuevos valores y presentan información ante la Superintendencia de Servicios de Salud. En ese registro pueden aparecer diferencias según plan, edad, región y modalidad de contratación, de modo que un promedio general no reemplaza el importe particular de cada factura.

También conviene revisar las condiciones de los copagos y distinguir los aumentos de precio de otros conceptos que pueden figurar en la liquidación del servicio.

Cuánto aumentan las prepagas en noviembre de 2026

Los datos de los cuadros tarifarios declarados para noviembre muestran diferencias entre entidades. Como referencia para los planes principales, OSDE informó alrededor de 2,2%, Swiss Medical cerca de 2,3%, Galeno 2,2% y Omint 2,75%. También hay variaciones por plan: no debe interpretarse una cifra como uniforme para todos los afiliados.

Otros valores que aparecen en los registros del mes son aproximadamente 2,9% para Sancor Salud, 2,4% para Federada Salud y 1,9% para Luis Pasteur. La información de algunas compañías puede completarse o modificarse cuando actualizan las declaraciones correspondientes.

Para comparar correctamente, es importante tener en cuenta si el porcentaje publicado corresponde al plan específico del usuario o a una media calculada entre diferentes productos. Un afiliado puede ver una diferencia de algunas décimas por esa razón.

Por qué el aumento no es idéntico para todos

Desde la desregulación del esquema de actualizaciones, las entidades declaran sus nuevas cuotas y comunican a los usuarios los importes que regirán. Las variaciones pueden diferir entre planes de una misma empresa, así como por rangos de edad y características de cobertura.

Por eso, una afirmación como «todas las prepagas aumentan 2,2%» sería incorrecta. Incluso dentro de una empresa grande hay planes que muestran una tasa distinta del promedio general publicado para noviembre.

Qué mirar en la factura de noviembre

El primer control es comparar la cuota de octubre con la de noviembre para exactamente el mismo plan. También hay que verificar si aparece un concepto de copago, servicio adicional, diferencia de categoría o un cambio de la situación del grupo familiar que explique parte de la variación.

Cuando la cobertura se obtiene mediante derivación de aportes de una obra social, la relación entre el valor del plan y el saldo final a pagar puede variar según los aportes recibidos. Por eso, el porcentaje de aumento de la tarifa de lista no necesariamente equivale al cambio del débito efectivo del usuario.

Los aumentos declarados por las entidades son una referencia útil, pero el documento que corresponde al afiliado es la liquidación individual. Si aparecen diferencias difíciles de justificar, se puede solicitar el cuadro tarifario del plan y el detalle de los conceptos facturados.

Cómo comparar planes sin perder cobertura necesaria

Frente a la suba, algunas familias evalúan cambiar de plan o empresa. Antes de hacerlo conviene revisar los prestadores de la zona donde viven, los centros de atención habituales, las condiciones de las prácticas que se utilizan y cualquier período o requisito aplicable a una nueva contratación.

Una cuota aparentemente menor puede implicar cambios importantes en cartilla, coseguros o reintegros, y no siempre significa un ahorro real para un hogar que necesita prestaciones frecuentes. También importa comprobar qué sucede con las personas ya incluidas en el grupo familiar.

La actualización de noviembre llega junto con otros aumentos de servicios. Por eso, para tomar decisiones conviene considerar el costo mensual total y el alcance de la cobertura, no solamente la tasa de ajuste informada por una compañía.