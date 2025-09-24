VTV en Provincia: ¿Quiénes no tienen que pagar y cuáles son los costos actuales?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires es un trámite obligatorio para garantizar que los vehículos estén en condiciones de circular. Sin embargo, no todos los conductores están obligados a abonar su costo.

¿Quiénes están exentos o tienen el costo bonificado de la VTV en provincia de Buenos Aires?

Existen diferentes categorías de exenciones y bonificaciones en el costo de la VTV:

Vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires , así como ambulancias y vehículos de bomberos, están exentos de pagar.

, así como ambulancias y vehículos de bomberos, están exentos de pagar. Personas con discapacidad también tienen la exención si el vehículo está destinado a su uso o traslado.

Por otro lado, algunos propietarios pueden acceder a una bonificación del 50% en el costo de la VTV, vigente para:

Vehículos de 20 años de antigüedad o más radicados en la provincia.

radicados en la provincia. Vehículos de taxis y remises , así como transporte escolar municipal y provincial.

, así como transporte escolar municipal y provincial. Jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen los dos haberes mínimos jubilatorios.

¿Cómo funciona la nueva web de la VTV bonaerense?

La implementación de una nueva página web, accesible aquí, promete facilitar el proceso de verificación. Los usuarios ahora pueden:

Sacar turnos online de manera sencilla.

de manera sencilla. Consultar el estado de la verificación.

Acceder a información actualizada sobre requisitos y documentación.

El sitio web también incluye un sistema de verificación de identidad y patente, clave para evitar fraudes. Además, ofrece mapas interactivos y un canal de contacto para resolver dudas o realizar reclamos.

¿Por qué es importante la VTV y qué cambia con el nuevo sistema?

La VTV tiene como objetivo asegurar que los vehículos mantengan condiciones seguras para circular, reduciendo así el riesgo de accidentes. Con anterioridad, los conductores lidiaban con largas esperas y confusiones relacionadas con páginas no oficiales que ofrecían turnos falsos.

Con el lanzamiento de la nueva web, el Gobierno bonaerense busca ordenar el sistema y proporcionar mayor transparencia. Los usuarios podrán visualizar la disponibilidad de turnos en tiempo real y recibir notificaciones sobre vencimientos o requisitos necesarios.

¿Cuál es el costo de la VTV en la Provincia de Buenos Aires?